Средний крымский мужчина умрёт через 2 года после выхода на пенсию

Крымстат представил данные об ожидаемой продолжительности жизни в Крыму. Согласно подсчётам, крымских женщин, в отличие от мужчин, ожидает достаточно долгая жизнь на пенсии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала на пресс-конференции в Симферополе руководитель Крымстата Ольга Балдина.

Общая средняя продолжительность жизни в Крыму составит в ближайшем будущем 72 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Крыму, по последним данным, составляет 72 года. Для мужчин – 67 лет, для женщин – 76,6 года. Женщины являются лидерами по продолжительности жизни», – оптимистично заметила Балдина.

Как бы там ни было, в Крымстате отмечают, что смертность среди жителей полуострова в прошлом году снизилась. Если в 2017 году умерли 27,5 тыс человек, то в 2018-м – на 500 человек меньше.

Среди главных причин смертности называются болезни системы кровообращения, онкозаболевания и внешние факторы.

Как сообщал «Новый День», среди депутатов Госдумы, представляющих в парламенте интересы крымчан и севастопольцев, против повышения пенсионного возраста проголосовали лишь двое – это экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и крымский представитель партии «ЛДПР» Павел Шперов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

В Крыму решили создать фонд помощи семьям земляков, томящихся в украинских тюрьмах. / В Севастополе прокурорский мошенник отбыл в колонию без жены-соучастницы. / МЧС Крыма предупреждает об уголовной ответственности за поджоги сухой травы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»