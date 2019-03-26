Крым и Севастополь приросли населением после развода с Украиной

В Крыму и Севастополе за пять лет после воссоединения с Россией увеличилась численность населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

Согласно данным Крымстата, по состоянию на 1 января 2019 года, численность постоянного населения Крыма составила 1,9 млн человек, что на 1,1% или на 20,4 тысячи человек больше, чем в 2014 году.

Что касается Севастополя, то там численность постоянного населения на тот же период составила 443,2 тысячи человек, увеличившись почти на 50 тысяч человек.

«По сравнению с 2014 г. увеличилась на 49,9 тысяч человек, или на 12,7%». – рассказала Балдина.

«За 2017 год ожидаемая продолжительность жизни жителей Севастополя составила 73,4 лет; мужчин – 68,48 лет, а женщин – 78,02 лет. Этот показатель из года в год также растет», – добавила руководитель статистического ведомства.

Как сообщал «Новый День», ранее Крымстат представил данные об ожидаемой продолжительности жизни в Крыму. Согласно подсчётам, крымских женщин, в отличие от мужчин, ожидает достаточно долгая жизнь на пенсии.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Крыму, по последним данным, составляет 72 года. Для мужчин – 67 лет, для женщин – 76,6 года. Женщины являются лидерами по продолжительности жизни», – оптимистично заметила Балдина.

В Крымстате также отмечают, что смертность среди жителей полуострова в прошлом году снизилась. Если в 2017 году умерли 27,5 тыс человек, то в 2018-м – на 500 человек меньше.

Напомним, украинская пропаганда в лице журналистов и политиков регулярно сообщает о «принудительном заселении полуострова» жителями материковой части России. Цифры, которыми обычно оперируют в «Незалежной», – от сотни до нескольких сотен тысяч «переселенцев».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.03.19

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