Тайным голосованием: госдумские единороссы спрятали от Поклонской депутатские доходы

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская утратила пост главы комиссии в парламенте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что должность главы новой комиссии по этике и контролю за доходами депутатов получит Отари Аршба.

По словам руководителя фракции «Единой России» Сергея Неверова, кандидатура Аршбы получила больше голосов на заседании президиума, где проводилось тайное голосование. Выдвижение Поклонской, возглавлявшую до реорганизации комиссию по доходам, во фракции решили не поддерживать.

Напомним, после того, как единственная из фракции «Единой России» Поклонская проголосовала против правительственной пенсионной реформы, ей пригрозили санкциями и «оргвыводами» за нарушение фракционной дисциплины. После чего в парламенте объявили об объединении комиссии Поклонской с комиссией по депутатской этике.

Депутат заявила, что такой ход ее коллег не стал неожиданным: по мнению Поклонской, подобный способ лишить ее поста главы комиссии позволит не допустить «героизации» экс-прокурора Крыма перед избирателями.

Комментируя реорганизацию комиссий, депутат выразила призрачную надежду, что рассмотрение случаев владения парламентариями активов за рубежом продолжится.

«Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов. Хотя... как в известном фильме: смутные сомнения все-таки терзают... Очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого все, что могла», – написала тогда Поклонская.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 17.09.18

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