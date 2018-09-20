Месть «Единой России»: Поклонскую лишили «кресла» в Госдуме

Сегодня депутаты Госдумы лишили свою коллегу, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая является членом партии «Единая Россия», поста главы комиссии по контролю за достоверностью доходов парламентариев в связи с реорганизацией этой структуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за это решение высказалось 379 депутатов, 1- воздержался, 1 – против.

Председатель комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что инициатива объединить комитет доходам и комиссию по депутатской этике в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, была «предложена согласованным решением всех руководителей фракции в Госдуме».

В этой связи депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов уточнил, почему реорганизация была проведена именно сейчас, после того как глава комиссии по доходам Поклонская напрямую заявила о том, что не согласна с пенсионной реформой, что идет вразрез с линией партии «Единая Россия».

«Злые языки утверждают, что вы хотите наказать этого депутата за ее голосование по пенсионной реформе. Поясните, пожалуйста, для прессы, для всех нас, чем обусловлено именно в этот момент создание такой комиссии?» – спросил он Савастьянову.

Глава комитета парировала на это заявлением, что решение о необходимости изменений было принято еще в начале года. «За последнее время менялись и название и функционал данных комиссий … так как наш комитет обеспечивает деятельность обеих комиссий, в начале года был поставлен вопрос о том, чтобы посмотреть каким образом можно было организовать эту работу. Потому что это вопросы системные», – сказал она.

«Что касается личностного вопроса, Сергей Владимирович, у нас на сегодняшний день 447 депутатов. Я думаю, что мы не рассматриваем с вами вопросы, касаемо одного депутата», – заключила Савастьянова.

Должность главы новой комиссии по этике и контролю за доходами депутатов получил депутат от фракции «Единая Россия» Отари Аршба, а его первыми заместителями Иван Квитка («ЕР»), Николай Рыжак («Справедливая Россия»), Елена Строкова (ЛДПР) и Казбек Тайсаев (КПРФ). Поклонвской в этом списке не оказалось.

Напомним, Поклонская стала единственным депутатов «Единой России», которая проголосовала против пенсионной реформы. После этого экс-прокурору Крыма пригрозили санкциями и «оргвыводами» за нарушение фракционной дисциплины. Затем было объявлено об объединении комиссии Поклонской с комиссией по депутатской этике.

В ответ депутат заявила, что такой ход ее коллег не стал неожиданным: по мнению Поклонской, подобный способ лишить ее поста главы комиссии позволит не допустить ее «героизации» перед избирателями.

Москва, Мария Вяткина

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