Главный монархист России попросил императора пожаловать Поклонской титул графини за позицию по пенсионной реформе

Лидер Монархической партии, эрцканцлер Романовской империи Антон Баков попросил Николая III дать Наталье Поклонской титул графини. Дворянством депутата и экс-прокурора могут наградить за «за героическую гражданскую позицию при голосовании против повышения пенсионного возраста».

Обращение к императору Николаю III появилось на сайте Романовской империи. «Думаю, что в истории с повышением пенсионного возраста один депутат от «Единой России» повёл себя порядочно, и был за это наказан. Так что Н. Поклонская заслужила награду», – прокомментировал инициативу Антон Баков на своей странице в фейсбуке.

Наталья Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», кто голосовал против пенсионной реформы. Впоследствии депутаты Госдумы расформировали комиссию по контролю за достоверностью доходов парламентариев, которую возглавляла Поклонская.

Сегодня депутаты Госдумы лишили свою коллегу, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая является членом партии «Единая Россия», поста главы комиссии по контролю за достоверностью доходов парламентариев в связи с реорганизацией этой структуры.

Романовская империя – виртуальное государство, созданное уральским политиком и бизнесменом Антоном Баковым. Государем Императором Николаем III» Баков называет принца Лейнингенского, Николая Кирилловича Романова, прапраправнука Александра I Освободителя. Географически «империя» Антона Бакова расположена в Южном полушарии на атолле Суворова. В соцсетях представители этого «государства» называют его «единственным правопреемником Российской Империи».

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

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