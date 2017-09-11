Сомнительная победа: сколько севастопольцев реально проголосовало за Овсянникова

Избирательная комиссия Севастополя подвела предварительные итоги голосования на выборах губернатора. Чуда не произошло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально данные по явке на 20:00 – момент закрытия избирательных участков не озвучен до сих пор. Однако число проголосовавших нетрудно посчитать по сводной таблице предварительных итогов, опубликованной на сайте горизбиркома. Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования, – 314 тысяч 278. На избирательные участки пришли около 107 тысяч 130 горожан, что составляет 34% от имеющих право голоса (напомним, в выборах Законодательного собрания Севастополя в 2014 году приняли участие 48,57% горожан, в выборах в Госдуму в 2016 – 47,01%).

По данным на 5 часов 15 минут 11 сентября за Ивана Ермаков проголосовали 2,12% пришедших, за Илью Журавлева – 7,53%, за Романа Кияшко – 16,48%, за Николая Кряжева – 0,5%, за Дмитрия Овсянникова – 71,12%.

Таким образом, Овсянников избавляется от статуса ВРИО и официально становится губернатором Севастополя. Но его фигуру на этом посту вряд ли можно назвать легитимной.

Напомним, легитимность – это согласие народа с властью, когда он (народ) добровольно признаёт за ней (властью) право принимать обязательные решения. Из 314 тысяч избирателей Севастополя в выборах приняли участие 107 тысяч. Из них 76 тысяч проголосовали за Овсянникова. То есть, право принимать обязательные решения ему доверили только 24,24% горожан. И это с учетом военнослужащих срочной службы, которые принимали участие в этих выборах в полном составе.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 10.09.17

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