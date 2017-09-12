Матросский ресурс о двух концах: губернатор Севастополя рискует навлечь на себя гнев Кремля

В Севастополе поставлен исторический антирекорд по явке. Об этом заявил глава городского комитета КПРФ Василий Пархоменко.

Как уже сообщал «Новый День», число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования, – 314 тысяч 278. На избирательные участки пришло около 107 тысяч 130 горожан, что составляет 34% от имеющих право голоса. Это на 30% меньше, чем на выборах Законодательного собрания Севастополя в 2014 году (тогда в выборах приняли участие 48,57% горожан) и на 27,5% меньше, чем на выборах в Госдуму в 2016 (47,01%).

«Такой низкой явки город-герой Севастополь никогда не допускал. 50 и более процентов всегда приходило горожан на избирательные участки на разные выборы и в разное время», – подчеркнул Пархоменко.

Дмитрия Овсянникова в лидеры вывели военнослужащие Черноморского флота, считает коммунист. «Одна из «подлянок» закона о выборах губернатора Севастополя, когда ребят-срочников, при всем уважении к этим флотским товарищам, допустили к выборам местного чиновника. Наши наблюдатели спрашивали у матросов срочной службы, за кого будете голосовать. Отвечают: мы не знаем, нам командиры сказали последнего в списке отмечать птичкой, – цитирует Пархоменко «Новый Севастополь», отмечая, что ни в одном регионе РФ военнослужащие срочной службы не имеют права выбирать местную власть: «Не может парнишка, который сюда приехал на год, определять жизнь огромного города, выбирая губернатора. А их пришло на избирательные участки, по разным данным, порядка 40 тысяч человек», – сообщил Пархоменко.

40 тысяч моряков от 107 тысяч избирателей – это более 37%. За Овсянникова, напомним, свои голоса отдали 76 тысяч проголосовавших. Если вычесть 40 тысяч, ставивших галочки, как велено, в конце списка, то, исходя из расчетов Пархоменко, получается, что Овсянникова поддержали всего 36 тысяч севастопольцев. Так что реально он набрал всего 11% голосов, если считать всех избирателей, а не 71,05%, как заявляется.

Кстати, привлечение к голосованию матросов может сыграть с «победителем» злую шутку: не будь срочников, выборный «рейтинг» Овсянникова мог составить 30% – 40%, что выглядело бы вполне реально. А вот цифру в 71% эксперты расценивают как вызов первому лицу государства. По словам инсайдеров, сейчас у Кириенко обсуждают формулу предстоящих президентских выборов и склоняются к показателям явки и рейтинга победителя 70 × 70 . По недоразумению ли возникла более высокая цифра в скандалящем Севастополе, или в штабе Овсянникова, что называется, потеряли берега, эксперты точно сказать не могут. Но уверены, что в Кремле такой «успех» без внимания не оставят. Не говоря уже о том, что практика привлечения для голосования срочников давно воспринимается в России как дикий политтехнологический анахронизм.

Напомним, на выборах президента России в 2012 году за Владимира Путина по официальным данным проголосовали 63,6% пришедших на выборы.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 12.09.17

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