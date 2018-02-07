Кремль опасается срыва выборов в Севастополе

В Севастополе могут возникнуть большие проблемы с явкой на выборы президента: о дефиците административных успехов говорят не только горожане, но и в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы всегда отличились высокой электоральной активностью: на президентских выборах на Украине в 2010 году явка избирателей в городе составила 67,48%, в референдуме о присоединении Крыма к России приняли участие 89,51% севастопольцев. А в выборах губернатора в сентябре 2017 года – только 34,21%, при этом более трети пришедших на избирательные участки – это военнослужащие Черноморского флота. То есть подавляющее число жителей Севастополя выборы просто проигнорировали, продемонстрировав таким образом уровень доверия к избирательной кампании вообще и основному кандидату – Дмитрию Овсянникову в частности. Впрочем, это не помешало Овсянникову занять губернаторский пост, и конфликт власти и общества в Севастополе продолжил углубляться.

Теперь появилась информация, что действующий президент Владимир Путин 18 марта может проголосовать в одном из регионов, где прогнозируются проблемы с явкой, – в их числе рассматривается и Севастополь.

«Приезд Владимира Путина повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года», – цитирует «Коммерсант» политолога Михаила Виноградова, напоминая, что выборы состоятся 18 марта – в день официального принятия Крыма и Севастополя в состав РФ.

Отметим, что с 2000 года Путин голосует на одном и том же избирательном участке в Москве. Однако в 2017 году избирательное законодательство было изменено, и голосовать по месту пребывания стало значительно проще.

По словам Виноградова, голосование в Севастополе «укладывается в логику назначения выборов на 18 марта: это позволит напомнить избирателям о крымской теме и о том, что голосовать можно вне зависимости от места регистрации». Эксперт считает, что избиратель из других регионов воспримет подобный шаг Владимира Путина нейтрально, тем более что Москва «не является рекордсменом по электоральной поддержке президента». «В остальном многое будет зависеть от того, удастся ли создать вокруг голосования мощную драматургию, то есть телесериал с ожиданием мощной эмоциональной кульминации в последней серии»,– заявил Виноградов.

Впрочем, другие эксперты считают, что история с возможностью голосования президента в Севастополе или любом другом проблемном регионе будет активно раскручиваться местными властями для повышения электоральной активности: интригу сохранят до последнего, но Владимир Путин по традиции проголосует в Москве.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.02.18

До выборов президента осталось 39 дней: Собчак поставила под сомнение права Украины на Крым. / Украина превратила себя в сельский туалет Европы – Червоненко. / Немецкие друзья Крыма: демократический Запад плюёт на демократический выбор крымчан. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»