Медвежья услуга: в Севастополе назначили ответственного за все проколы Кремля и «Единой России»

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев возглавил региональную партячейку «Единой России». За него проголосовали все 93 единоросса, присутствовавших на партийной конференции.
Как уже сообщал «Новый День», стать лидером партии власти в Севастополе Развожаеву предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. И. о. губернатора не смог отказаться. Не смогли и севастопольские единороссы, которым во второй раз навязали в качестве лидера варяга.
По мнению экспертов, сделав Развожаева главой партии в Севастополе, Кремль рискует получить повторение ситуации на выборах губернатора в 2017 году. Тогда в голосовании приняли участие чуть более трети севастопольцев, обладающих правом голоса. Причем более 37% – моряки ЧФ – из них проголосовали, как им сказали, – за Овсянникова. В результате сами горожане сочли выборы нелегитимными, а конфликт между приезжей властью и местным населением разгорелся с такой силой, что менее чем через 2 года после «победы» Овсянникова его пришлось менять на Развожаева.
Нынешний и.о. безграничной любовью севастопольцев тоже похвастаться не может: в городе считают, что он слишком увлекся собственным пиаром и сбором лайков в соцстеях, и пора бы ему уже заняться конкретными делами.
Сделав Развожаева главой региональной партячейки «Единой России», Медведев пытался погасить разногласия между исполнительной и законодательной ветвями городской власти, появившимися при Меняйло и переросшими в открытую конфронтацию при Овсянникове. Кремль надеется, что градоначальник через партийные рычаги сможет управлять депутатами, среди которых большинство единороссов.
Но не учитывает того, что вместе с партийной должностью и.о. губернатора принимает на себя весь негатив в отношении партии власти, которого в городе уже накопилось достаточно (реальный рейтинг ЕР по итогам выборов 8 сентября составил 11%), и часть негативного имиджа российского премьера, традиционно озвучивающего самые непопулярные решения федерального правительства.
А надеяться на поддержку местных партийцев не стоит: их итак оттеснили практически от всех руководящих должностей, а теперь еще и отобрали последний рычаг управления. И это в городе, где никогда не любили пришлых и носятся со своим особым менталитетом.
Но Развожаев, принимая предложение Медведева, об этом, скорее всего, не подумал. Как и о много другом.
«Мне, конечно, надо было за моего коллегу проголосовать, который мужественно составил альтернативу (речь о Николае Иванове, самовыдвижение которого позволило сделать сегодняшнее голосование легитимным), но что-то я не подумал», – сказал Развожаев после утверждения.
Судя по этому комментарию, он пока воспринимает происходящее как спектакль, в котором его роль четко прописана, и не понимает, что далее по сценарию предусмотрена только его ответственность.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 25.10.19
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