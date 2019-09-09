«Единая Россия» с треском провалилась в Крыму

«Единая Россия» получает 60 из 75 мандатов в Государственном совете Республики Крым второго созыва. Безусловная победа – самое время объявлять бурные продолжительные аплодисменты.

В Севастополе тоже все хорошо: выборы состоялись, единороссы впереди. Можно праздновать.

Но почему-то не слышно радости: не ликуют ни новоявленные депутаты, ни их избиратели. Официальные комментарии сдержаны и даже, можно сказать, осторожны.

Через 2,5 часа после окончания голосования глава РК Сергей Аксенов заявил, что «Единая Россия» побеждает на всех участках, а потом – как отрезало: не сказал про выборы больше ни слова.

Главный крымский единоросс Владимир Константинов начал комментировать итоги выборов только когда число обработанных бюллетеней превысило 90%, то есть, когда картина прояснилась и сюрпризов ждать уже не стоило. Но даже тогда Константинов отделался нейтральными заявлениями: «Мы идем во власть с нашей региональной программой «От Крымской весны к Крымской мечте». Единственное, чем похвастался: партия укрепила свое представительство в советах сельских поселений.

Глава севастопольских единороссов Дмитрий Саблин тоже заговорил уже под занавес подведения итогов и тоже без особых эмоций: «Партия берет уверенное большинство в Заксобрании, 14 мандатов. Поэтому все хорошо».

С чего такая сдержанность? Может быть, от того, что хвалиться нечем: выборы на самом деле демонстрируют провал партии власти. Единороссы сдают позиции. Большинство крымчан не хочет иметь с ними дело, что уж тут говорить о мечте.

Крымский блогер Александр Горный еще 1 сентября объяснил ситуацию в Крыму:

«Причины недоверия к ЕР в Крыму просто и понятны – Сергей Аксенов, как глава Республики не смог обновить политическую вертикаль, и в корыте остались все те же, разбавив свои ряды послушными болванчиками. Грязные политические технологии, административный ресурс и беспардонная нахрапистость – все это реалии российского Крыма. Те, кому Кремль доверил штурвал, – не справились с поставленной задачей и личными хотелками. Как закономерный итог – рост недоверия к власти, подчеркну: российской власти, рост проукраинских настроений, пятилетний деребан Крыма для себя и своих друзей, полный провал в межнациональной политике, создание долгосрочных точек напряжённостей, не способность решить базовые, системные проблемы практически при неограниченном финансовом и федеральном ресурсах. Уровень эффективности крымского менеджмента определяется способностью проталкивать узкогрупповые интересы и откусывать лакомые куски для начальства и нужных людей. Да, ещё способностью вывозить мусор и мести дороги. Безусловно, за эти годы сделано много, но федералами. То, что сделано на местах, довольно смешно. Людей заставляют, как идиотов, радоваться детской площадке или модульной амбулатории. Ну, зачем тогда нужны чиновники, если они совсем ничего не умеют делать: даже грамотно отпиариться и выстроить коммуникации с людьми?»

Все это в равной мере можно отнести и к Севастополю с поправкой на местный колорит и с учетом «бонуса» в виде перманентного конфликта законодательной и исполнительной властей.

С другой стороны, комментарий Горного можно было бы отнести к субъективным эмоциям, если бы не цифры.

Для начала неофициальные, но всем известные: в Севастополе перед Саблиным и товарищами по партии была поставлена задача набрать не менее 60% голосов, в РК поднимали планку еще выше – не менее 70%, а лучше – от 80%.

Что имеем в итоге?

В Крыму «ЕР» получила 54,75% голосов, в Севастополе – 38,5%.

А 5 лет назад, в сентябре 2014 года, крымские единороссы набрали 70,18% голосов по партийным спискам и «взяли» все одномандатные округа, получив таким образом 70 из 75 мест в парламенте.

Результат «ЕР» в 2014 году в Севастополе – 76,67% и все 8 одномандатных округов, 22 из 24 мест в ЗакСо.

Уже эти цифры наглядно демонстрируют провал «Единой России» в Крыму.

Но есть еще один показатель, который интересно проанализировать. Это явка.

В 2014 году в выборах в Госсовет РК приняли участие 53,61% имеющих право голоса, за кандидатов в ЗакСо Севастополя голосовали 48,5%.

8 сентября 2019 года последние официальные данные озвучили на 18:00, а потом о явке словно бы забыли – о ней не говорили ни в РК, ни в Севастополе в течение суток. Число проголосовавших «выплыло» только после объявления итогов обработки 100% голосов.

В Крыму официальная явка составила 33,2%, в Севастополе – 29%. Факт сам по себе удивительный: по данным на 18 часов 8 сентября этот показатель равнялся соответственно 28,3% и 25,24%. Получается, что весь день жители полуострова голосовали ни шатко, ни валко, а в течение двух последних часов вдруг как активизировались. Хотя, видео из УИК 815 многое объясняет.

Кстати, несмотря на столь низку явку, в Крыму и Севастополе удивительно долго пересчитывали бюллетени. Например, в Челябинской области, где пришлось обрабатывать в 2 раза больше бланков, чем в РК и Севастополе вместе взятых, окончательные итоги сообщили уже в 9 утра.

И в Крыму, и в Севастополе на пересчет голосов потребовались сутки – что именно делали в УИКах и ТИКах все это время, остается только догадываться.

Но, предположим, озвученная явка реальна. И выходит, что две трети крымчан и более 70% севастопольцев просто проигнорировали выборы. Поразительно низкий результат для людей, 5 лет назад бившихся за свою российскую мечту. Впрочем, Горный уже все объяснил.

А в конечном итоге получается, что из всех совершеннолетних крымчан порулить республикой еще 5 лет «Единой России» доверили всего 18%. А в Севастополе (бог с ними, с матросами, голосовавшими в обязательном порядке и в полном составе и обеспечившими хоть какую-то явку, – в конце концов, они тоже находятся в этом городе) – 11%.

«Это фиаско, братан!»

Симферополь, Илья Пелехов

Симферополь. Другие новости 09.09.19

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