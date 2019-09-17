Тавриде – нет, полномочия главы – подрезать: в Крыму начал работу новый Госсовет

В Крыму приступил к работе Государственный совет республики второго созыва.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября партия «Единая Россия» получила 60 мест в республиканском парламенте, 10 мандатов достались ЛДПР и 5 – КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымском парламенте первого созыва у партии власти было 70 представителей (5 депутатов были беспартийными, но тоже избирались от «Единой России»), ЛДПР получила 5 мандатов. Таким образом, по итогам выборов 2019 года ЕР сократила свое присутствие в Госсовете, ЛДПР усилили позиции, получив в 2 раза больше мандатов), а КПРФ впервые вошла в крымский парламент сразу с 5-ю депутатами.

С учетом того, что Сергей Аксенов, Владимир Жириновский и Павел Шперов отказались от мандатов, а Сергей Цеков, вероятнее всего, сохранит место сенатора ( крымское подразделение «Единой России» уже выдвинуло его на этот пост, а у «ЕР», напомним, в Госсовете большинство), крымский парламент второго созыва на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Фракция «Единая Россия»

Депутаты, прошедшие по партийному списку (указано место в списке с учетом изменений):

Владимир Константинов Лариса Георгиади Наталья Яцышина Валерий Хаситошвили Александр Шувалов Любовь Куденко Чингиз Якубов Ефим Фикс Армен Мартоян Петр Калын Валерий Аксенов Оксана Сергиенко Сергей Бородкин Владимир Бобков Николай Высоцкий Владимир Ясинский Евгения Добрыня Иван Манучаров Ольга Виноградова Николай Янаки Юрий Гемпель Эдип Гафаров Людмила Ермакова Игорь Полищук Михаил Смолянов Игорь Ткаченко Игорь Аржанцев Дмитрий Макуха Александр Файнгольд Алексей Гусев Евгений Михайлов Петр Зайцев Иван Луценко Галина Коноваленко Сергей Тарасов (с учетом ухода Цекова в сенат)

Депутаты, избранные по одномандатным округам (по алфавиту):

Дионис Алексанов Леонид Бабашов Владимир Батуренко Михаил Безнос Игорь Буданов Юрий Ветоха Галина Герасимова Александр Гончаров Оксана Доброрез Сергей Додонов Рэм Киселев Валерий Коваленко Юрий Мигаль Алла Пономаренко Василий Рогатин Анна Рубель Ирина Рулла Олег Свешников Сергей Трофимов Ирина Черненко Алексей Черняк Георгий Шаповалов Виталий Шатунов Александр Шевченко Иван Шонус

Фракция ЛДПР

Указан номер в списке в соответствии с изменениями:

Светлана Шабельникова Николай Волков Сергей Дремов Ирина Ларионова Сергей Ерхан Сергей Попов Виктор Жиленко Юрий Юрьев Дмитрий Каширин Юрий Булка

Фракция КПРФ

Сергей Богатыренко Владимир Демченко Олег Дрягин Илья Донченко Валерий Лавров

В целом, 42 депутат предыдущего созыва сохранил свой мандат (39 «единороссов» и 3 представителя ЛДПР). В новом составе Госсовета 77% депутатов перешагнули 40-летний рубеж.

Самый возрастной депутат – Ефим Фикс (73 года), самый молодой – Наталья Яцышина (23 года). Среди обладателей мандатов 16 женщин.

Сегодня Госсовет состоялось первое заседание Госсовета РК второго созыва – депутаты не принимали никаких решений, так как работу по существу начнется в пятницу, 20 сентября.

Однако Владимир Константинов, рассчитывающий сохранить пост спикера, уже сделал раяд важных заявлений:

во-первых, он не допустит появления второго официального названия Крыма

во-вторых, он выступает за разделение должностей главы Крыма и председателя республиканского правительства.

Добавим, что Константинов, как и Сергей Аксенов, сохранил свою группу влияния в республиканском парламенте.

Симферополь, Лиана Макоба

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