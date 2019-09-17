Тавриде – нет, полномочия главы – подрезать: в Крыму начал работу новый Госсовет

В Крыму приступил к работе Государственный совет республики второго созыва.
Напомним, по итогам выборов 8 сентября партия «Единая Россия» получила 60 мест в республиканском парламенте, 10 мандатов достались ЛДПР и 5 – КПРФ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымском парламенте первого созыва у партии власти было 70 представителей (5 депутатов были беспартийными, но тоже избирались от «Единой России»), ЛДПР получила 5 мандатов. Таким образом, по итогам выборов 2019 года ЕР сократила свое присутствие в Госсовете, ЛДПР усилили позиции, получив в 2 раза больше мандатов), а КПРФ впервые вошла в крымский парламент сразу с 5-ю депутатами.
С учетом того, что Сергей Аксенов, Владимир Жириновский и Павел Шперов отказались от мандатов, а Сергей Цеков, вероятнее всего, сохранит место сенатора ( крымское подразделение «Единой России» уже выдвинуло его на этот пост, а у «ЕР», напомним, в Госсовете большинство), крымский парламент второго созыва на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Фракция «Единая Россия»
Депутаты, прошедшие по партийному списку (указано место в списке с учетом изменений):
- Владимир Константинов
- Лариса Георгиади
- Наталья Яцышина
- Валерий Хаситошвили
- Александр Шувалов
- Любовь Куденко
- Чингиз Якубов
- Ефим Фикс
- Армен Мартоян
- Петр Калын
- Валерий Аксенов
- Оксана Сергиенко
- Сергей Бородкин
- Владимир Бобков
- Николай Высоцкий
- Владимир Ясинский
- Евгения Добрыня
- Иван Манучаров
- Ольга Виноградова
- Николай Янаки
- Юрий Гемпель
- Эдип Гафаров
- Людмила Ермакова
- Игорь Полищук
- Михаил Смолянов
- Игорь Ткаченко
- Игорь Аржанцев
- Дмитрий Макуха
- Александр Файнгольд
- Алексей Гусев
- Евгений Михайлов
- Петр Зайцев
- Иван Луценко
- Галина Коноваленко
- Сергей Тарасов (с учетом ухода Цекова в сенат)
Депутаты, избранные по одномандатным округам (по алфавиту):
- Дионис Алексанов
- Леонид Бабашов
- Владимир Батуренко
- Михаил Безнос
- Игорь Буданов
- Юрий Ветоха
- Галина Герасимова
- Александр Гончаров
- Оксана Доброрез
- Сергей Додонов
- Рэм Киселев
- Валерий Коваленко
- Юрий Мигаль
- Алла Пономаренко
- Василий Рогатин
- Анна Рубель
- Ирина Рулла
- Олег Свешников
- Сергей Трофимов
- Ирина Черненко
- Алексей Черняк
- Георгий Шаповалов
- Виталий Шатунов
- Александр Шевченко
- Иван Шонус
Фракция ЛДПР
Указан номер в списке в соответствии с изменениями:
- Светлана Шабельникова
- Николай Волков
- Сергей Дремов
- Ирина Ларионова
- Сергей Ерхан
- Сергей Попов
- Виктор Жиленко
- Юрий Юрьев
- Дмитрий Каширин
- Юрий Булка
Фракция КПРФ
- Сергей Богатыренко
- Владимир Демченко
- Олег Дрягин
- Илья Донченко
- Валерий Лавров
В целом, 42 депутат предыдущего созыва сохранил свой мандат (39 «единороссов» и 3 представителя ЛДПР). В новом составе Госсовета 77% депутатов перешагнули 40-летний рубеж.
Самый возрастной депутат – Ефим Фикс (73 года), самый молодой – Наталья Яцышина (23 года). Среди обладателей мандатов 16 женщин.
Сегодня Госсовет состоялось первое заседание Госсовета РК второго созыва – депутаты не принимали никаких решений, так как работу по существу начнется в пятницу, 20 сентября.
Однако Владимир Константинов, рассчитывающий сохранить пост спикера, уже сделал раяд важных заявлений:
во-первых, он не допустит появления второго официального названия Крыма
во-вторых, он выступает за разделение должностей главы Крыма и председателя республиканского правительства.
Добавим, что Константинов, как и Сергей Аксенов, сохранил свою группу влияния в республиканском парламенте.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 17.09.19
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