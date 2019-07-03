Члены семьи и соратники главы Крыма обрастают должностями и имуществом

Члены семьи и соратники главы Крыма Сергея Аксёнова обрастают должностями и имуществом

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чем ближе выборы в Госсовет Крыма, тем чаще в распоряжениях Совмина и его главы Сергея Аксёнова упоминаются фамилии его родственников и старых соратников.

2 июля вышел указ главы правительства о новом составе комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Республике Крым. Ее функция – выдача разрешений (лицензий) управляющим компаниям, которые изъявили желание работать в Крыму. Члены комиссии присутствовали на экзаменах, которые сдавали претенденты. В ее состав входили, кроме профессионалов-коммунальщиков, представители прессы и общественности. Забавно было, например, слушать объяснения парней, приехавших из Башкирии, почему они хотят работать именно в Джанкое: «А он первый попался на дороге!».

Прежде формально комиссию возглавлял министр ЖКХ Крыма, но реально она работала под руководством главы Жилищной комиссии Ирины Кондратюк. После ее смещения с должности метод работы поменялся: никаких общественников, только проверенные люди. Теперь из «старожилов» в списке осталась только депутат Ольга Виноградова (жена вице-премьера Димитрия Полонского) и директор автономной организации «ЖКХ-Контроль» Анатолий Петров – тертый коммунальщик, который увидит любую фальшь и раскроет уловки претендентов.

Зато теперь в составе лицензионной комиссии появился депутат крымского парламента Валерий Аксёнов – отец премьера Аксёнова. Ниже (по алфавиту) числится Людмила Добрыня – член Общественной палаты Крыма, теща премьера.

Напомним, другая ее дочь – Евгения Добрыня – уже пять лет возглавляет комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям. Муж Евгении Александровны Андрей Дедюхин работает начальником департамента по рыболовству республиканского минсельхоза.

В течение трех лет председателем Комитета конкурентной политики работал Артем Зильберварг (сын Руслана Зильберварга, бывшего в конце 1990-х заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Крым, ныне президента крымского Зернового союза).

В июне 2017 года и главу закупочного подразделения Совмина, и его первого заместителя Ярослава Сливку Аксёнов отправил в отставку – по соглашению сторон.

До того Сливка работал помощником Виталия Нахлупина – в бытность того председателем бюджетно-финансового комитета парламента. Его знали как «мальчика из приемной Нахлупина». Вместе с бывшим шефом его и арестовали в октябре прошлого года.

Зильберварг неприятностей чудесным образом избежал, а недавно его фамилия опять прозвучала – в оптимистичном контексте. 2 июля распоряжением Совмина №781-р имущество ГУП «Крымрыба» (структура Минсельхоза Крыма) передается в аренду на 49 лет ООО «Энергоресурс-Крым». Это 123 объекта в Керчи и Чистополье Ленинского района. Среди перечисленного в распоряжении имущества: склады, пожарное депо, цех отбора зародышей, клуб, общежитие..

2 500 руб (четверть уставного фонда «Крымэнергоресура») внес Артем Зильберварг, остальное – московское ООО «Морские ресурсы». Интересно, какова роль в этой истории члена аксёновской семьи, рыбного специалиста Дедюхина?

Отец и сын Зильберварги были и учредителями благотворительного фонда социальной защиты граждан в Крыму «Социальная поддержка» – вместе с семьей близкого к главе Крыма депутата Госсовета Николая Высоцкого – они работали вместе с Аксёновым еще в его бытность простым коммерсантом)

По информации на сайте парламента Высоцкий является директором фонда, по данным базы ЕГРЮЛ фонд ликвидирован. Но, возможно, последуют новые распоряжения, которые укрепят и бизнес, и административные структуры людьми, близкими к Сергею Аксёнову.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.07.19

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