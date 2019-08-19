У родственников крымских депутатов и чиновников обнаруживаются недюжинные способности к бизнесу

В Крыму нашли еще одно подтверждение тому, что как только «единоросс» становится депутатом или чиновником, у его родственников открываются недюжинные способности к бизнесу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отделение партии «Единая Россия» в Судаке опубликовало в соцсетях отчет очередного депутата городского совета по девизом «Слово = Дело».

Вадим Золотаревский заявил: «За 5 лет депутатской работы было сделано немало добрых дел». И перечислил: газификация поселка Яны-Мале, детский сад здание для вольной борьбы и спортивный клуб «Мангуп». Правда, депутат не стал скрывать, что первые два проекта реализованы в рамках федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя», а последний – при поддержке депутата Госдумы Руслана Бальбека. А вот в чем его личная, Золотаревского, роль – умолчал.

Эта депутатская скромность заинтересовала крымского общественника Александра Талипова, который провел небольшое исследование и обнаружил очень интересные вещи:

«Слово-Дело: отчет депутата городского совета Судака Вадима Золотаревского… Ну, думаю, сейчас расскажет сколько обращений за 5 лет к нему поступило, сколько из них удалось решить и как, сколько обращений в правоохранительные органы написал, как ещё защитил интересы Судака. Смотрю, а там построено три объекта, два за счёт ФЦП, один за деньги благотворительного фонда. И спрашивается, а при чём тут Золотаревский? Может, он сам это строил – вроде нет, – написал Талипов в соцсетях. – Может, ещё как-то помог?

Открываю его декларации: за 2014, 2015 нет сведений, а вот с 2016 прогресс – жена богатеет на глазах, появляются новые земельные участки, строятся дома, стабильный доход около 1 млн рублей в год. Думаю надо посмотреть, что за бизнес. Судак город маленький, ввожу фамилию жены – оп, а она единственный учредитель ООО «Континент-Крым». А фирма выиграла господрядов в Судаке на 18 млн, только в администрации Судака – на газификацию на 17 млн рублей!

Вспоминаем рекламный плакат: «Мы подсоединяем к газу 77 людей в день» и это фраза обретает новое значение: а ведь не врут! Действительно ведь подключают – за счет жен и их фирм!

Так, возможно, мы не правы? Может, действительно все плакаты работают? «Мы строим 1400 метров дорог» – ну, а что? Фирма сына депутата Госсовета Крыма Бабашова выиграла огромное количество контрактов на ремонт дорог – ведь если это фирма семьи депутата, а он член партии «Единая Россия», то косвенно «Единая Россия» их и строит? Девиз, получается, работает! А «Мы построили 36 детских садов»? Если открыть данные, большинство садов кто построил? Правильно, фирма Консоль. В чья эта фирма? Так, получается, строят? Так, значит, в каждом городе работают фирмы родственников депутатов, которые реально строят...»

Кстати, о депутатах и их родственниках. Тот самый Золотаревский – по чистой случайности – оказался руководителем Судакского управления по газификации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети».

Но это, разумеется, не имеет никакого отношения к деловым способностям его жены, получающей миллионные госпоряды на газификацию Судака.

Как не имеет отношения должность главы Крыма Сергея Аксенова к бизнес-талантам его супруги Елены. В 2014 году она получила статус индивидуального предпринимателя и через 2 года начала зарабатывать миллионы: если в 2015 году г-жа Аксенова задекларировала около 3 млн рублей дохода, то в 2016 – уже почти 33 млн рублей. К 2018 году заработок первой леди Крыма сократился – до 13 млн рублей, зато список ее собственности расширился: она, исходя из декларации, владеет 3 квартирами и 9 нежилыми помещениями. А у ее высокопоставленного мужа вообще никакой собственности нет.

Почти как в семье Золотаревских из Судака, с которой и началась эта история: у них тоже практически всей недвижимостью владеет жена.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 19.08.19

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