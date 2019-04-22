Бессребреники – часть 1. Доходы депутата Госсовета Крыма Евгении Добрыни растут в арифметических прогрессиях

Крымские депутаты всех уровней опубликовали декларации о доходах за 2018 год. Документы интересные, можно даже сказать познавательные. А учитывая, что в текущем году истекает первый срок полномочий Госсовета РК, любопытно проследить динамику депутатских доходов с 2014 года. Если верить официальным данным, то многих из них можно назвать бессребрениками.

Корреспонденты РИА «Новый День» проанализировали депутатские отчеты и решили поделиться с читателями своими наблюдениями. Начнем с депутатов Госсовета Крыма. Поскольку неосвобожденные депутаты могут зарабатывать любыми законными способами, мы решили сосредоточить внимание на тех, кто принимает законы на постоянной основе, то есть депутатское кресло является для них единственным источником дохода.

У некоторых эти доходы существенно снизились: например, у спикера Госсовета Владимира Константинова: с 22 млн рублей в 2017 году до 6 млн 955 тысяч в 2018-м. В собственности ничего не изменилось: все та же квартира площадью 95 метров, все те же пять нежилых помещений площадью от 30 до 6 тысяч «квадратов», те же «легковушки» Range rover, джип WRANGLER, Mitsubisi pajero Sport, да один прицеп.

Всего за 5 лет российского депутатства Константинов лишь в 1,5 раза расширил жилплощадь (в 2016 году) плюс обновил автопарк, сменив в 2017 году BMW 750 и Chevrolet corvett на Mitsubisi. Самый высокий заработок – почти 84 млн рублей зафиксирован у него в 2016 году.

Резко сократились доходы за прошедший год у председателя комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нины Пермяковой. В 2014 – 2015 годах она была генеральным директором Международного центра театрального искусства «Золотой ключик» и своими доходами опровергала утверждения о том, что работники культуры живут бедно: ее годовой доход составлял без малого 1 млн 243,5 тыс рублей в 2014 и 1 млн 406,5 тыс в 2015 годах. В октябре 2016 Пермякова становится председателем комитета по культуре и начинает получать зарплату в Госсовете, а ее годовой доход возрастает всего на 174 тысячи рублей – до 1 млн 574 тыс. Но уже в 2017 году в декларации указаны почти 5 млн 679 тыс. Правда из перечня собственности депутата исчезает квартира площадью 54 квадратаных метра, что, вероятно, и отразилось на резком скачке доходов. В 2018 году все уже скромнее: годовой доход 2,5 млн, состав собственности не изменился.

Снизились доходы и у заместителя председателя комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Василия Рогатина. Депутатствует он с ноября 2016 года, и доходы за тот год, несмотря на должность заместителя генерального директора ГУП РК «Черноморнефтегаз», указал скромные – 300 тысяч 855 рублей 93 копейки. Заработок в 2017 году превысил 2 млн рублей, правда в том же году из собственности Рогатина исчез земельный участок площадью 436 квадратный метров, что – в числе прочего – должно было отразиться на доходах. А в 2018 году доходы депутата Рогатина сократились до 1 млн 830 тыс рублей.

У отдельных депутатов доход стабилен на всем протяжении работы в парламенте. Пример тому Ольга Сульникова: с 2015 по 2018 год ее годовой доход составляет примерно 1 млн 700 тысяч рублей. В собственности у депутата только земельный участок площадью около 4 тысяч квадратных метров, приобретенный еще до получения мандата.

Зато первый заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс может служить примером нестабильности. В 2015 году его доход вырастает в 1,5 раза – до 3 млн в год, за 2016 год он декларирует уже почти 5,7 млн рублей, в 2017 доход падает до 4,5 млн, а в 2018 снова возрастает до 5 млн 337 тыс. При этом Фикс не продает никакой недвижимости – в его собственности на протяжении 5 лет остаются земельный участок на Украине ( площадью 1200 «квадратов») и половина квартиры. Еще полторы квартиры все это время числится за его женой. Автомобиль Фикс с 2014 года тоже не менял.

Резко подросли и доходы заместителя председателя комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Григория Грудницкого: до июня 2017 года он был просто депутатом – пенсионером, и его доходы не превышали 1 млн 200 тысяч в год. А после того, как он пересел в кресло зампреда комитета Госсовета – возросли более чем в 2 раза: почти 2,5 млн за 2017 год. В 2018 году уже 2 млн 880 тысяч. При этом состав имущества в 2017 году изменился незначительно – вместо автомобиля Skoda Octavia появилась Skoda Rapid, а в 2018 году вообще ничего не менялось.

Одна из немногих, чей доход стабильно увеличивается на протяжении 5 лет, является председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

До сентября 2014 года она была частным предпринимателем, но зарабатывала по предпринимательским меркам немного: ее доход за тот год составил 1 млн 268 тыс 751 рубль 78 копеек. Ее супруг заработал в 1,5 раза больше. В собственности семьи числились земельный участок (650 метров) и квартира (61 метр, 1/3 доли), а также легковые автомобили BMW 325i и Mazda CX7 (все имущество записано на депутатку). В 2015 году доход Добрыни возрастает до 1 млн 700 тысяч. У ее мужа снижается до 1 млн 300 тыс. Из перечня имущества исчезает BMW 325i.

В 2016 году доходы Добрыни возрастают на 300 тысяч, ее мужа – на 160 тыс, при этом у каждого появляется по земельному участку площадью около 600 «квадратов». В течение 3 лет семья живет в 82-метровой квартире, которая им не принадлежит, а просто находится в пользовании.

В 2017 году годовой доход депутатки Добрыни уже 2 млн 681 тыс 981,92 рублей, супруга – почти 2 млн 333 тыс. Земельные участки, приобретенные в 2016 году из декларации исчезают, зато появляется квартира площадью 116 метров, куда семья и переезжает.

В 2018 году годовой доход Добрыни зафиксирован на уровне 3 млн 326 тыс 533 руб 32 копеек, в ее собственности остается только квартира, приобретенная в 2017 году. Супруг за минувший год заработал чуть больше миллиона рублей, собственности у него нет.

Отметим, что в декларациях не указываются места работы супругов депутатов, но человек с таким же именем и фамилией, как у мужа Евгении Добрыни, с июля 2014 года возглавлял в министерстве сельского хозяйства РК комитет, а с июня 2016 года департамент по рыболовству.

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Симферополь, Служба информации РИА "

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