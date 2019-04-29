Крымские бессребреники – часть 3: доход его жены

РИА «Новый День» предлагает читателям анализ еще одной группы депутатов Госсовета Крыма. Сегодня речь пойдет о тех, кто удачно выбрал вторую половину или может похвастаться обеспеченными детьми.

Так, в семье заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым Эдипа Гафарова основным собственником является супруга депутата: у нее есть два земельных участка общей площадью более 1 тысячи квадратных метров и два жилых дома (327,6 и 98,6). У самого Гафарова в 2014 году было 800 метров земли и 72-метровая квартира. К 2018 году осталась только квартира, жена всю свою собственность сохранила и даже приумножила: в 2014 году один из ее домов был площадью 95 метров. Доход парламентария в 2018 году составил 2 млн 734 тыс 715.

Декларация председателя комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игоря Буданова интересна тем, что имея в собственности только земельный участок площадью 120 метров (приобретен в 2016 году при весьма скромных доходах), депутат пользуется земельным участком (свыше 1700 «квадратов») и домом, которые семье не принадлежат. А его несовершеннолетняя дочь, помимо квартиры матери (50 метров, находится в пользовании у все семьи) пользуется еще одной жилплощадью (почти 70 «квадратов»), не зарегистрированной ни на мать девочки, ни на ее отца.

В квартире несовершеннолетней дочери живет председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Собственная жилплощадь появилась у девочки в 2017 году, источник не указан. У самого Черняка никакой недвижимости нет. Зато еще с 2014 года есть два автомобиля – Chrysler и Jeep Wrangler.

До 2017 года семья жила в одной из квартир жены Черняка, которая всегда зарабатывала в разы больше, чем депутат. В 2017 году Черняки перебрались в квартиру дочери. В декларации 2018 года о супруга депутата не упоминается.

Нестандартная ситуация с недвижимость отмечается и в семье заместителя председателя комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Рэма Киселева: в 2017 году его несовершеннолетний сын жил вместе с родителями в квартире, на четверть принадлежащей его отцу, а в 2018 году в пользовании у ребенка появляются 75 метров жилплощади, к которой его родители официально отношения не имеют.

У заместителя председателя комитета по межнациональным отношениям Олега Шишкова вообще нет никакой собственности – даже автомобиля. Ничем не владеет и его неработающая супруга. Зато список имущества, которым пользуется чета, растет: если в 2014 году в нем были две квартиры, то в 2018-м – квартира, жилой дом и земельный участок.

А вот семья «босса» Шишкова – председателя комитета по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля коллекционирует жилплощадь: на самого депутата зарегистрировано 3 квартиры (одна появилась за время депутатства), на его супруга – еще 4 квартиры и 300-метровый жилой дом. Кстати, г-жа Гемпель с 2016 года зарабатывает в 1,5 – 2 раза больше мужа-депутата с годовым доходом около 2 млн рублей.

Супруга председателя комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Александра Шувалова тоже увлекается недвижимостью: у нее в собственности 2 квартиры и 2 земельных участка. Причем, одна из квартир появилась в 2015 году, хотя доходы г-жи Шуваловой в том году составили всего 340 тысяч рублей. Сам депутат на условиях совместной с супругой собственности владеет одной из квартир, а в 2018 году получил 2 млн 799 тыс 873 рубля дохода.

Супруга заместителя председателя комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Власова за последние 5 лет декларирует очень скромные доходы – не более 110 тысяч в год. При этом в 2015 году в реестре ее собственности к фургону ГАЗ-52 добавляются самосвал ГАЗ-САЗ 3502 и Лэнд Ровер. Депутат, задекларировавший за тот не более 1,5 млн дохода, приобрел Фольксваген Таурег и легковой прицеп «Турист» ШЗК-60.

В 2018 году Таурег из декларации исчез, жена же Власова продолжает содержать два грузовика и внедорожник.

Депутат Оксана Сергиенко зарабатывает по депутатским меркам скромно: ее доход за 2018 года составил всего 1 млн 650 тыс 721 рубль 6о копеек – это один из самых низких показателей. Состав ее недвижимого имущества за 5 лет не изменился, зато большие перемены произошли с движимым: если в 2014 году лично у Сергиенко было 4 автомобиля ( два Nissan Primera, Toyota Camry и Toyota Corolla), то к 2019-му не осталось ни одного.

Зато супруг депутата совершил прорыв: к началу парламентской карьеры жены у него не было никакого дохода, а в собственности находились лишь совместная квартира на Украине и Mersedes С 180. Но к 2018 году он обзавелся третью 150-метровой квартиры в России и двумя авто Mercedes C 200 и Mercedes CLS 350, а его заработок с 200 тысяч в 2017-м вырос до 10 млн 746 тыс в 2018-м.

У вице-спикера, председателя комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимира Бобкова вообще нет никакой собственности, хотя в 2014 году у него было две квартиры (51,7 – в ней жила семья – и 55,5 метров) и автомобиль Hundai elantra. У его супруги на тот момент имелся только ВАЗ-21043, а ее заработок за год составил 90 тысяч 336 рублей против 2 млн 623 тыс мужа.

В 2015 году доход самого депутата сокращается в 2 раза, а его жены – вырастает в 20 раз ( до 1 млн 837 тыс 136 руб), в пользовании у нее появляются гараж и квартира площадью 70 метров.

В 2016 году доход Бобкова увеличивается до 5 млн рублей, из реестра его собственности исчезает 55-метровая квартира, зато появляется 1200 метров земли. Его супруга регистрирует права собственности на аналогичный участок, ее доход чуть-чуть не дотягивает до 6 млн.

В 2017 году доход депутата падает в 2 раза, и у него теперь нет автомобиля. Жена зарабатывает более 10 млн рублей, в ее собственности появляются еще один земельный участок (395 метров) и садовый дом (196 метров).

В 2018 году Бобков снова получил свыше 5 млн рублей – он продал землю и квартиру. Жена тоже продала один из участков (1200 метров), зато купила Лексус RX350. В пользовании у нее появилось торговое помещение, семья живет в квартире, которая никому из них не принадлежит. Доход г-жи Бобковой в 2018 году достиг 31 млн 815 тыс рублей.

Добавим, что самый большой доход из всех крымских депутатов – 103,4 млн рублей – задекларировал президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян. А каждый четвертый народный избранник заявил, что в 2018 году заработал не более 1 млн рублей. И самый богатый, и самые «бедные» депутаты Госсовета Крыма официально за свои парламентские функции ничего не получают.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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