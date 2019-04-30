Бессребреники – часть 4: депутаты Госдумы от Крыма живут на одну зарплату и ходят пешком

Депутаты Государственной Думы России от Республики Крым и Севастополя могут претендовать на статус настоящих бессребреников: все живут на одну зарплату, в служебном жилье и практически ни у кого нет никакого имущества – даже автомобиля. Это следует из их деклараций о доходах, опубликованных на сайте Госдумы.

Как уже сообщал «Новый День», полуостров в нижней палате российского парламента представляют 8 человек: семеро от РК и 1 от города русских моряков. Декларируемые годовые доходы у всех примерно одинаковые – от 4,4 млн до 5 млн рублей. И лишь один из парламентариев за годы депутатства официально «прирос имуществом». Это Светлана Савченко: в Госдуму она пришла владелицей садового участка (504 метра) и жилого дома (154 метра). В 2017 году у нее появился земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 метров), а в 2018 году – половина квартиры (19,10 м) и еще один земельный участок для индивидуального жилищного строительства (420 м).

Зато у нее одна из самых маленьких депутатских квартир – всего 80 метров.

Депутатство представителя Севастополя Дмитрия Белика пошло на пользу его жене. Сам он получил мандат, будучи владельцем 60-метрового нежилого помещения (от которого избавился в 2018 году).

Его супруга, зарабатывая чуть больше 400 тысяч рублей в год, владела земельным участком и двумя домами (площадь каждого объекта превышает 200 метров). В 2017 году она зарабатывает уже более 11 млн рублей и приобретает половину нежилого помещения (517 м) и автомобиль Mercedes-Benz GLS 350. В 2018 году доход падает в 10 раз, дама уже ничего не покупает.

Отметим, что чета Белик – одна из немногих семей крымских депутатов Госдумы, обладающих личным автотранспортом: помимо упомянутого Мерседеса у них есть Volvo XC 90 (у него) и Kia Sorento (у нее). Кроме них собственные автомобили есть у жены Михаила Шеремета (Toyota RAV4) и у Константина Бахарева (сначала были БМВ Х5 и БМВ 740 Li, в 2017 вторую заменили на БМВ 520D XDRIVE). Остальные, видимо, передвигаются по Москве пешком и на метро.

Бахарев, кстати, к началу депутатских полномочий обладал двумя квартирами (173 м и 34 м) и двумя гаражами (по 18 м). Но в 2017 году у него остались только одна квартира и один гараж. На срок пребывания в Госдуме ему предоставлена квартира площадью 118 м.

Интересная история произошла с имуществом депутата Андрей Козенко: в 2016 году он задекларировал участок для ведения садоводства площадью 1200 метров, у его жены был такой же участок. В 2017 году участок Козенко из декларации исчез, а в 2018-м появился вновь, зато исчезли данные о супруге. Живет парламентарий в 169-метровой депутатской квартире.

А у Павла Шперова на момент избрания депутатом Госдумы не было ничего. За 3 года так ничего и не появилось. На срок полномочий депутата ему предоставлена квартира площадью 83 метра. Его жена, переехав в Москву, начала зарабатывать в 2 раза больше, хотя по московским меркам ее зарплата более чем скромная – около 50 тыс в месяц.

Нет ничего и у Михаила Шеремета. У его жены в 2016 году был земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1000 м) и автомобиль. Зарабатывает она больше 3 млн в год, а потому смогла себе позволить в 2017 году прикупить земельный участок для ведения дачного хозяйства (700 метров). Собственного жилья у Шереметов нет: в Москве они обитают в депутатской квартире (87 метров), а по истечению депутатских полномочий, видимо, будут жить в комнате, находящейся у них в безвозмездном пользовании. Правда, площадь этой комнаты 56,5 метров, но все равно не квартира, и не их.

Никакую собственность не декларирует и Руслан Бальбек, хотя в пользовании у него имущества достаточно: земельный участок (800 м), жилой дом (120м), квартира (100 м). Плюс у жены (тоже не в собственности, а в пользовании) земельный участок (950 м) и жилой дом (308 м). Отметим, что супруга Бальбека, заработав в 2016 году более 1 млн рублей, переехав в Москву, работать перестала – по крайней мере, никакой доход она последние два года не декларирует. Любопытная деталь: в 2017 году семь жила в «госдумовской» квартире площадью 85,3 метра, а в 2018 – служебная жилплощадь расширилась до 121 метра.

А у Натальи Поклонской сразу две служебных квартиры: одна (80 метров) предоставлена на срок полномочий депутата Госдумы, другая фигурирует в декларации на протяжении трех последних лет просто как служебное жилое помещение (почти 117 метров). Собственного имущества у Поклонской не было никакого, но в 2018 году депутат вышла замуж. Супруг оказался с приданым: у него есть земельный участок (земли населенных пунктов) для жилищного строительства с объектами инфраструктуры, социального и культурного и культурно-бытового назначения (2245 +/-17 м), земельный участок сельскохозяйственного назначения (185 м), жилой дом (незавершенное строительство, 510 м), квартира (1/3, 81,10 м), три машиноместа, смотровой колодец и автомобиль Ауди A8L.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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