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Вторник, 21 мая 2019, 14:41 мск

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Губернатор Севастополя заработал меньше своих подчиненных

Стали известны доходы главы правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова и его заместителей. Оказалось, что в 2018 году губернатор заработал значительно меньше, чем его подчиненные. Наибольший доход задекларировал Илья Пономарев.

В прошлом году Овсянников заработал 2,5 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. В 2017 году доход губернатора составлял 4,3 млн руб. В собственности главы региона находится участок земли площадью 2 363 кв.м., жилой дом – 162,2 кв.м. и квартира – 59, 1 кв.м., а также транспортные средства – автомобиль Lexus GX 460, мотоцикл Yamaha YBR 125 ESD, лодка, два снегохода и два прицепа.

Супруга Овсянникова Екатерина задекларировала доход в 800 тысяч рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. Она владеет тремя квартирами, автомобилем Mersedes Benz ML 350 и снегоболотоходом.

Самым богатым заместителем губернатора является Илья Пономарев, он задекларировал почти 10 млн рублей дохода, автомобиль Volkswagen Touareg, земельный участок и дачу.

На втором месте по доходу – Сергей Валуев, который в 2018 году заработал 6,3 млн рублей. В тройке лидеров высокодоходных вице-губернаторов оказался Андрей Шишкин, отвечающий за внутреннюю политику. Он задекларировал доход в размере 5,1 млн рублей.

Курирующий в севастопольском правительстве вопросы городского хозяйства Владимир Базаров заработал за год 3,5 млн. Заместитель губернатора по социальным вопросам Иван Кусов – 1,7 млн рублей.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

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