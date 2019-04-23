Бессребреники – часть 2: собиратели земель крымских

РИА «Новый День» продолжает анализировать декларации депутатов Госсовета Крыма. Первую часть проекта «Бессребреники» смотрите здесь, а сегодня мы сосредоточимся на тех, кто за 5 лет пребывания в парламенте расширил свои земельные владения.

Председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов в 2014 году не обладал никаким имуществом, кроме автомобиля KIA Sorento, заработал за год чуть больше 1 млн 100 тысяч. У его супруги не было ни заработка, ни имущества.

В 2015 году доход депутата увеличился на треть – до 1,5 млн, но никакого имущества он не приобрел. Зато у его по-прежнему неработающей супруги появились два дачных участка по 1 тысяче метров каждый и автомобиль KIA Рио.

В 2016 году доход Трофимова подрастает на 1 млн рублей, он меняет автомобиль на Hyundai Santa Fe. У жены появляется собственный доход: 42 тысячи 645 рублей за год. Семья получает в пользование земельный участок 1300 метров, живут они по-прежнему в доме, который им не принадлежит.

В 2017 году доход депутата сокращается на 20% – до 2 млн 107 тысяч, у жены вырастает почти в 2 раза – до 78 тысяч. Перечень собственности у них не меняется, зато в пользовании появляется еще один земельный участок (1200 метров) и еще один жилой дом (120 метров).

В 2018 году доход Трофимова «подрастает» всего на 10%, в собственности у него по-прежнему только автомобиль, в пользовании к двум домам и двум земельным участкам добавляется квартира (87 метров). Зато его супруга, задекларировав всего 18,5 тысяч годового дохода, получает в собственность четвертую часть земельного участка площадью 2 тысячи 640 метров, четвертую часть в четырех нежилых зданиях, четвертую часть водокачки и четвертую часть очистных сооружений.

Председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко пришел в Госсовет с уже солидным «приданым»: у него было 4 квартиры и земельный участок площадью 750 метров. Подобный участок числился и за женой, у которой в собственности были еще 2 квартиры (одна из них в Белоруссии) и жилой дом.

В 2015 году из реестра собственности Коваленко исчезла одна квартира, в 2016-м – вторая. В этом же году доходы депутата «подскочили» в 4 раза – с 1,5 до 6 млн рублей. Его два года не работавшая супруга неожиданно задекларировала доход в размере 3,5 млн рублей. При этом из состава имущества жены Коваленко исчезла квартира площадью 17 метров. А вот в декларации самого парламентария в 2016 году появляются 4 объекта долевого строительства, приобретенные на доходы от продажи имущества и накопления за предыдущие годы.

В 2017 и 2018 годах Коваленко получает примерно по 1 млн 700 тыс в год, объекты долевого строительства из декларации исчезают, зато в 2018 году к двум оставшимся квартирам и земельному участку добавляются еще одна жилплощадь (132,9 метра), садовый дом (46,9 метра) и 4 нежилых помещениях площадью от 9 до 20 метров.

Добавим, что Коваленко обладает и самым большим среди депутатов автопарком: в семье 4 легковых автомобиля и два мотоцикла.

Заместитель председателя по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Ольга Вингорадова пришла в депутаты собственницей земельного участка площадью 17 тысяч метров и двух небольших квартир.

В 2016 году к ее владениям добавилось 1 тысяча 550 метров земли ( доход тогда составил без малого 2 млн 165 тыс рублей). В последующие 2 года Виноградова показывала доход около 1 млн 650 тыс. Но в 2018 году состав ее собственности изменился: земельных участков стало три – 14,5 тыс, 2,5 тыс и 1 тыс 550 метров.

Отец главы Крыма и заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Аксенов за 5 лет депутатства сменил автомобиль ВАЗ-21140 на Шкоду Рапид, да перевел в свою собственность половину квартиры, в 2014 году принадлежащую супруге. Его заработки не превышали 2 млн рублей в год.

Зато его жена при весьма скромных доходах (максимальная сумма – около 232 тысяч была получена 2018 году) обзавелась сначала земельным участком площадью 500 метров, а потом домом (74,3 метра).

Дополнительный земельный участок появился и у заместителя председателя комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Владимира Клычникова. Председатель независимых профсоюзов Крыма сел в депутатское кресло, обладая полным набором недвижимости для индивидуального пользования: земля, дом, квартира, гараж, автомобиль и катер. Доходы его за первый год депутатства выросли в 2 раза, но выглядели на фоне коллег весьма скромно – менее 740 тысяч в 2015 году и чуть больше 1 миллиона в 2016 году. Что не помешало ему обзавестись земельным участком площадью 600 квадратных метров.

В 2017 году Клычников стал заместителем председателя комитета, доходы его вросли в 2 раза, из перечня его собственности исчезла 72-метровая квартира, взамен появились 32-метрове нежилое здание и автоприцеп, плюс депутат начал пользоваться еще одним земельным участком площадью 20 метров.

Бесспорным лидером среди «собирателей земель» является депутат Сергей Шувайников – заместитель председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. В 2014 году у него было две крохотных квартиры (29,1 и 27,6 метров), плюс его жена владела 20-метровым домом.

В 2015 году депутат получил доход около 1,5 млн рублей, а в 2016 году – 1 млн 730 тысяч рублей. И в этом же году Шувайников приобретает 1 земельный участок площадью 788 «квадратов» и 31 участок площадью 1200 метров каждый. Одновременно две его квартиры в 2 раза увеличивают свою площадь, а домик жены «подрастает» с 20 метров до 37 метров (ее доход за тот год составил менее 50 тысяч рублей). Плюс ко всему, у Шувайникова появился новый автомобиль. В последующие два года никаких изменений в реестре собственности семьи депутата не прослеживается.

В 2018 году парламентарий задекларировал без малого 1 млн 818 тыс рублей дохода, у его супруги – менее 29 тысяч рублей.

А вот заместитель председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анна Рубель за пять лет депутатства не нажила ничего. В Госсовет она пришла собственницей одной пятой доли в квартире площадью 74 метра и легкового автомобиля ЗАЗ-110307. В 2017 году ЗАЗ из декларации исчез. Все 5 лет Рубель пользовалась квартирой площадью 67 метров, а самый большой ее доход был задекларирован в 2016 году – 2 миллиона 258 тысяч рублей. Последние два года депутат декларировала по 1 млн 700 с небольшим тысяч.

Третью часть проекта «Бессребреники» читайте 24 апреля.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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