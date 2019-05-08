Крымские бессребреники – часть 5: скромные члены правительства

Заместители главы Крыма Сергея Аксенова отчитались о доходах 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отличие от босса, который оказался гол как сокол, и заработал по административным меркам скромно – менее 3 млн рублей, вице-премьеры обладают кое-какой собственностью, а некоторые получают в разы больше главы республики.

Так, Евгений Кабанов зафиксировал доход в размере 8 млн 329 тыс рублей.

Напомним, что в крымском правительстве Кабанов появился в октябре 2018 года. До этого он активно занимался строительством и заседал в Госсовете. Теперь он курирует строительную отрасль и средства, выделяемые на реализацию проектов Федеральной целевой программы.

По мнению политологов, Кабанов нужен Аксенову для решения ряда вопросов в Севастополе, а тот, в свою очередь, решает свои вопросы по всему Крыму: компания «Интерстрой», принадлежащая Кабанову до тех пор, пока он не стал вице-премьером, возводит дома в 500-метровой прибрежной зоне, а вице-премьер объясняет федеральным властям, что в непосредственной близости от моря – по поручению главы республики Аксенова – строятся только объекты рекреации и стратегического развития.

Квадратный метр в одном из таких объектов – жилищном комплексе на берегу Ялты от «Интерстроя» стоит порядка 140 тыс рублей. Всего за дом застройщик может выручить 3,6 миллиарда рублей или 60,6 миллионов долларов по текущему курсу, подсчитали севастопольские «Примечания».

Между тем, у строителя Кабанова нет ни квартиры, ни машины, зато есть 14 индивидуальных гаражей и 18 парковочных мест. Квартиру (более 300 метров) и автомобиль BMW X6 XDRIVE, а также 7 нежилых помещений задекларировала жена Кабанова. Доход у нее тоже неплохой – более 5,5 млн.

На втором месте по уровню дохода заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Ирина Кивико – 3 млн 171 тыс рублей. Главный финансист Крыма начинала карьеру в налоговых органах и даже доросла до заместителя главы налоговой администрации Украины в АРК. Кстати, ее брат – активный участник крымского евромайдана, после Крымской весны уехал на Украину, но это не помешало Кивико войти в в состав правительства Крыма. А долгие годы, проведенные в налоговой, научили сводить баланс доходов и расходов. При этом вице-премьер вовсе не бесприданница – у нее есть земельный участок (600 метров) и автомобиль (NISSAN Qashqai).

Главный собственник в семье – супруг министра финансов: у него 2 земельных участка (по 500 метров), садовый домик (300 метров) и три квартиры (что любопытно, все члены семьи пользуются разными квартирами). На супруга записаны еще два автомобиля. Впрочем, по уровню дохода он может себе это позволить – заработок за 2018 год превысил 14 млн 866 тыс рублей (больше, чем у главной бизнес-леди полуострова Елены Аксеновой).

На третьем месте по уровню дохода Игорь Михайличенко. «Один из тех «вежливых людей» как раз, которые в решающие моменты здесь и появились», – охарактеризовал его Сергей Аксенов. Сначала Михайличенко был советником главы Крыма, а кресло вице-премьера занял после ухода в Госдуму Михаила Шеремета.

Ряд крымских политиков считает, что Михайличенко прислали из главного управления Генштаба России присматривать за Крымом вообще, и Сергеем Аксеновым в частности. Но официального подтверждения этой версии нет.

Кстати, Михайличенко – единственный из замов главы Крыма, который может сравниться с начальником по декларируемому имущественному положению: такой же доход – около 3 млн рублей за год, и такое же отсутствие недвижимого имущества ( но есть автомобиль VOLKSWAGEN Touareg). Правда, в 2017 году у Михайличенко была треть квартиры (остальное в равных долях принадлежало его супруге и ребенку). В декларации 2018 года упоминание о квартире исчезло вместе с супругой, но пользоваться квартирой Михайличенко продолжает.

Еще один «варяг» в крымском правительстве – Михаил Селезнев – оказался самым бедным из вице-премьеров. В 2017 году он покинул руководящий пост в сфере ЖКХ в Москве, переехал в Крым и занял должность заместителя министра ЖКХ, а потом был назначен вице-премьером. Предшественника – Владимира Серова – уволили за «неэффективную работу».

Это назначение в Крыму восприняли как ослабление позиций Аксенова, да и сам глава Крыма, представляя нового зама, продемонстрировал недовольство, заявив, что если тот не будет показывать эффективные результаты, его ждет участь предшественника.

За 2018 год Селезнев задекларировал доход в размере чуть более 995 тысяч рублей. У него есть VOLKSWAGEN Touareg и небольшая квартира.

Супруга Селезнева имеет в собственности половину квартиры, ездит на TOYOTA Lexus NX 200t и не работает.

Остальные замы (их у главы Крыма 10 против 8 в 2017 году) особо ничем не выделяют – задекларировали примерено одинаковый доход (от 2млно до 2,5 млн рублей) и похожие списки собственности: квартира, земельный участок, дача. У кого-то есть машина, у кого-то – гараж. По сравнению с 2017 годом особых изменений не произошло.

Только у мужа Ларисы Опанасюк доходы упали в 4 раза – с 6 млн до 1,5 млн, нежилое строение (280 метров) превратилось в дачу, да исчез гараж. Где он теперь держит свои TOYOTA Landcruser 200 и скуттер YAMAHA, в декларации не уточняется.

А у вице-премьера Павла Королева доход сократился в почти в 2 раза – до стандартных 2 млн с небольшим рублей, зато у его жены вырос в 3,5 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.05.19

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