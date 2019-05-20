Глава Крыма уволил вице-премьера Селезнёва и предложил ему замену

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал заявление об отставке Михаила Селезнёва с поста вице-премьера республики. Об этом Аксёнов написал на своей странице во «ВКонтакте». «Подписал заявление моего заместителя Михаила Борисовича Селезнёва об увольнении по собственному желанию. Отставка связана с семейными обстоятельствами. Благодарю Михаила Борисовича за совместную работу», – написал глава региона.

Он также сообщил, что на освободившийся пост будет назначена Юлия Жукова. «На место вице-премьера будет назначена Юлия Михайловна Жукова. Она возглавляла Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым. Этот вопрос будет вынесен для согласования на ближайшую сессию Государственного совета», – сообщил Аксёнов.

Как писал «Новый День», в 2017 году он покинул руководящий пост в сфере ЖКХ в Москве, переехал в Крым и занял должность заместителя министра ЖКХ, а в июле 2018 года был назначен вице-премьером. Его предшественника на этом посту – Владимира Серова – уволили за «неэффективную работу». Перед вице-премьером была поставлена задача решить проблему пробок в Симферополе, наладить взаимодействие с отвечающими за транспорт ведомствами и разобраться с тарифами на услуги ЖКХ.

По итогам прошлого года, Селезнев оказался самым бедным из крымских вице-премьеров – он задекларировал доход в размере чуть более 995 тысяч рублей. У него есть Volkswagen Touareg и небольшая квартира.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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