Госсовет Крыма одобрил назначение Жуковой на пост вице-премьера по ЖКХ

Госсовет Крыма поддержали назначение на должность вице-премьера региона, курирующего сферу ЖКХ, Юлии Жуковой. Такое решение было принято на заседании республиканского парламента в пятницу, 24 мая.

Кроме того, депутаты согласовали освобождение от должности вице-премьера Крыма Михаила Селезнева, ранее написавшего заявление об увольнении по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Напомним, в понедельник, 20 мая, глава Крыма Сергей Аксёнов подписал заявление об отставке Селезнёва с поста вице-премьера республики. Также он сообщил, что на освободившийся пост будет назначена глава Инспекции по жилищному надзору Крыма, главный государственный жилищный инспектор региона Юлия Жукова.

Председатель Госсовета Владимир Константинов, комментируя кадровую перестановку, признал, что сфера ЖКХ в Крыму находится в запущенном состоянии. Он назвал ситуацию в этой отрасли сложной и добавил, что для решения проблем «нет простых решений».

До назначения на пост начальника Инспекции по жилищному надзору Крыма в июне прошлого года Юлия Жукова с 2007 года работала на руководящих должностях в управляющей компании «Комфорт» в Симферополе, сначала начальником юридического отдела, затем директором по эксплуатации.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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