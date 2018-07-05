Госсовет Крыма утвердил главного коммунальщика полуострова

У главы Крыма Сергея Аксенова появился новый зам по ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал экс- замминистра ЖКХ Крыма Михаил Селезнев. Его кандидатура была одобрена крымскими парламентариями на сегодняшнем внеочередном заседании.

Вице-премьеру предстоит в первую очередь решить проблему пробок в Симферополе, наладить взаимодействие с отвечающими за транспорт ведомствами и разобраться с тарифами на услуги ЖКХ.

Предшественник Селезнева Владимир Серов покинул свой пост 30 марта текущего года. По словам Сергея Аксёнова, отставка была связана с неэффективностью его работы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.07.18

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