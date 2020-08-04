Руководители крымского правительства в 2019 году существенно разбогатели

Руководители крымского правительства, наконец, опубликовали декларации о доходах за 2019 год. Если в предыдущем году большинство замов республиканского премьера показали прибыток в размере 2 млн – 2,5 млн рублей, то в этом отчетном периоде благосостояние всех без исключения заметно улучшилось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым скромным оказался «кошелек» вице-премьера Юлии Жуковой – около 3,6 млн рублей. В собственности у нее квартира площадью 68 квадратов и одна четвертая доля (менее 1 метров) другой жилплощади, а также легковой автомобиль ŠKODA Rapid.

Ненамного обогнал Жукову постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов – его годовой доход составил 4 млн 37 тысяч. За ним следуют Елена Романовская и Ирина Кивико – обе заработали в минувшем году чуть более 4,7 млн рублей. В предыдущей декларации у министра финансов Кивико было указано 3,171 млн. Главным собственником и добытчиком в ее семье остается супруг: если сама министр по-прежнему владеет только 600-метровым земельным участком и автомобилем NISSAN Qashqai, то у ее мужа указаны 3 земельных участка (в 2018 году было 2), садовый дом, четыре квартиры (было 3) и два автомобиля.

А доход супруга Кивико за год вырос более чем в полтора раза: с 14 млн 866 тыс до 23 млн 473 тыс рублей. Это самый высокий показатель в семьях руководителей крымского правительства.

Премьер РК Юрий Гоцанюк задекларировал 5 млн 55 тысяч рублей. Чуть больше – 5,2 млн показал Игорь Михайличенко. Состав имущества у него за год не изменился, а вот доход возрос на две трети – по итогам 2018 года в декларации было указано около 3 млн рублей.

Впечатляющий заработок продемонстрировал вице-премьер – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин – 10 млн 730 тысяч 716 рублей. Его жена тоже неплохо потрудилась и задекларировала доход свыше 3,5 млн рублей. Семья владеет 7 земельными участками обще площадью 287,5 тыс квадратных метров (Рюмшины – самые крупные землевладельцы в крымском правительстве) и 2 квартирами, при этом живет в доме, который им не принадлежит.

А самый большой доход задекларировал вице-премьер Евгений Кабанов – 12 млн 908 тыс рублей, что на 55% больше показателей предыдущего года (тогда было 8 млн 329 тыс). Но если высокий доход 2018 года можно было объяснить тем, что до октября Кабанов занимался бизнесом и только под конец года стал чиновником, то более чем высокий доход 2019 года не поясняется. Возможно, это деньги от продажи имущества – из собственности Кабанова исчезли 14 индивидуальных гаражей и парковочное место. На черный день строителю – вице-премьеру осталось 17 парковочных мест.

Зато прибыло имущества у его супруги – к задекларированным в 2018 году 7 нежилым помещениям добавилось еще одно. А доход госпожи Кабановой вырос более чем в 3 раза – с 5,5 млн до 16 млн 852 тыс рублей. Это даже больше, чем у супруги главы Крыма Елены Аксеновой, которая заработала всего 14,7 млн.

Кстати, в списке имущества четы Кабановых, помимо 300-метровой квартиры, записанной на супругу вице-премьера, добавилась еще одна квартира площадью 74,5 квадратов, но кому она принадлежит юридически, в декларации не указано.

Симферополь, Олег Яковенко

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