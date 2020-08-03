Доходы главы Крыма за год выросли в 1,5 раза

Доходы главы Крыма Сергея Аксенова за год выросли в 1,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник, воспользовавшись предоставленной в связи с пандемией отсрочкой, тянул до последнего и опубликовал свой отчет о доходах только под занавес декларационной кампании, которая в этом году завершилась 1 августа.

Доход главы Крыма по итогам 2019 года составил 4,3 млн рублей, что на 1,4 млн (или почти в 1,5 раза) больше показателей предыдущего отчетного периода.

Имущества у Аксенова до сих пор нет – всем владеет его супруга: 3 квартиры, 11 нежилых помещений, дом (более 500 квадратных метров), земля и автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

Доходы Елены Аксеновой тоже возросли – не столь существенно, как у мужа, если считать в процентах, зато абсолютные цифры впечатляют: в прошлом году она задекларировала 12,988 миллиона рублей, а в этом уже 14,7 млн.

В целом, чета Аксеновых в 2019 году заработала 19 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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