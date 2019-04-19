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Пятница, 19 апреля 2019, 21:15 мск

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Власти Крыма объявили элитные многоэтажки на морском берегу стратегическими объектами

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак попросил власти Крыма не застраивать побережье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума были озвучены планы правительства Крыма увеличить объемы жилищного строительства.

«Только побережье не застраивайте», – сказал Козак.

«По поручению главы республики строительство в 500-метровой зоне запрещено, – ответил вице-премьер Евгений Кабанов. – Только для объектов рекреации и стратегического развития».

По всей видимости, именно к стратегическим объектам относятся «Кристалл» в Феодосии и ЖК «Форосский берег», возведенный в одноименном поселке в 200 метрах от моря компанией «Интерстрой», принадлежащей Евгению Кабанову до тех пор, пока он не стал вице-премьером. Кстати, эта же компания продает коттедж в Приморском парке Ялты – и тоже в 200 метрах от моря (это даже написано на сайте компании в качестве рекламной приманки).

Не менее стратегическое значение имеют и строящийся в Керчи жилой комплекс «У двух морей», ЖК «Отрадный берег», а также многоэтажные комплексы апартаментов «Подкова» и «Эллипс» в Ливадии. Все эти объекты возводит компания «Консоль», контролируемая семьей спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова. «Консоль» строит высотку и в Мисхорском парке, признанном памятником садово-паркового искусства: до моря менее 100 метров.

А комплекс «Золотые пески» в Евпатории, безусловно, является объектом рекреации: что же еще делать в таком месте, если не поправлять здоровье и не восстанавливаться в собственной квартире. Построила комплекс – прямо на пляже – группа компаний «Монолит», которую исторически связывают с семьей главы Крыма Сергея Аксенова.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 19.04.19

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