Обращение к Путину: Золотой пляж в Феодосии безжалостно уничтожается с ведома чиновников

Жители поселка Береговой в Феодосии обратились на Прямую линию с президентом России с просьбой спасти Золотой пляж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане отмечают, что береговая зона, славящаяся своим золотым песком, а также краснокнижными растениями и пресмыкающимися, безжалостно уничтожается при попустительстве чиновников.

«Множество отдыхающих приезжают к нам ради этого кусочка праздничной природы.

Мы на протяжении многих лет отстаивали свой пляж от незаконной застройки при Украине. С вхождением в состав РФ мы надеялись, что российское законодательство будет строго исполнятся, и властные структуры всех уровней не смогут больше претендовать на наш пляж, – говорят жители Берегового. – Однако под прикрытием договоров благоустройства администрация Феодосии разрешает установку на пляжной территории нестационарных объектов, которые, по сути, являются стационарными и не имеют ничего общего с пляжной инфраструктурой, а именно: домики для проживания, кафе, рестораны, бани.

Расположение таких объектов утверждается администрацией в том числе и в береговой полосе общего пользования. Нерадивые предприниматели, пытаясь увеличить песчаную площадь пляжа, бульдозерами уничтожают краснокнижную растительность, при этом администрация не замечает подобных действий.

Мы не однократно выходили с инициативой к администрации Феодосии о признании нашего пляжа особо охраняемой природной территорией, однако данный вопрос никак не решается.

Пляж все больше уничтожается, все больше застраивается. Просим вас принять меры к недопущению уничтожения уникального пляжа в селе Береговом».

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 20.06.19

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