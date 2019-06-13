В Крыму «проели» деньги, выделенные Москвой на ремонт школы

Ученики и учителя Зеленогорской средней школы (Белогорский район) обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь решить вопрос ремонта учебного заведения. Соответствующее видеобращение поступило на прямую линию президента России (напомним, прямая линия состоится 20 июня).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», образовательное учреждение находилось в аварийном состоянии, поэтому в 2015 году объект включили в федеральную целевую программу «Развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

В 2017 году школу закрыли на капитальный ремонт. Сдать объект планировали в декабре 2018 года. Но не сдали. И работы в данный момент не ведутся по причине проведения судебно-исковой работы в отношении подрядной организации «CФ Строитель».

Подрядчик заявил, что проект был не доработан, в процессе строительства «вылезло» много дополнительных работ, согласование которых происходило очень медленно. Поэтому все сроки были сорваны.

«Почему сырой проект был принят в работу? Почему контракт был расторгнут с подрядчиком только в середине 2018 года, – возмущаются родители, разместившие петицию «Верните детям школу» на сайте change.org. – Школа законсервирована, по предварительным прогнозам Белогорской администрации, до сентября 2021 года, но денег на финансирование строительства объекта, как сообщают органы власти, на данный момент уже нет...» К школе приписано более 400 учеников. Начальные классы учатся в детском саду, где нет спортзала – соответственно, физкультура проводится только при хорошей погоде и без соответствующего спортивного оборудования, вход в некоторые классы проходит через соседние помещения.

Детям постарше приходится учиться в школе соседнего района – в селе Ароматное. Там им выделили часть здания, где так же отсутствует спортзал, помещения классов требуют ремонта, дети учатся в несколько смен – начало первой в 7 часов.

Часть дороги в с ело Ароматное – гравийная, что не допускается для проезда общественного транспорта. Кроме того, часть дорожного полотна находиться в санитарной зоне Баксанского карьера, на котором регулярно происходят взрывы, а КАМАЗы с карьера перекрывают одну полосу для движения когда встают под загрузку. Детей возят школьными автобусами, которые постоянно ломаются. «Пункт 2 статьи 43 Конституции РФ гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. На этом основании мы, родители детей Зеленогорской СШ, требуем для своих детей доступного и комфортного обучения в Зеленогорской СШ, запуска ее в эксплуатацию в 2019 году. Наши дети хотят учиться в своей школе!» – говорится в петиции.

«Грандиозные проект «Крымский мост» реализовали за 4 года, но нашу школу отремонтировать за тот же срок оказалось невозможно», – заявляют дети в видеообращении к президенту.

Зеленогорское, Лиана Макоба

Зеленогорское. Другие новости 13.06.19

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