Жители Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на бездействие чиновников и полиции

Жители Бахчисарайского района Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на бездействие чиновников и правоохранительных органов при рейдерских захватах земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась осень 2018 года. В садово-потребительском кооперативе «Энтузиаст» случалась авария на энергосетях. Образовалась инициативная группа, которая провела собрание по вопросу о переходе на прямые расчеты с РЭС. Людей, пришедших на собрание, регистрировали под роспись. А в декабре та же самая инициативная группа объявила себя новым правлением СПК и выбрала своего председателя. И тут всплыли подписи участников ноябрьского собрания – теперь их предъявляют для доказательства законности перевыборов правления. 24-го декабря из офиса правления СПК вынесли всю оргтехнику и сейф с документами.

По словам председателя СПК «Энтузиаст» Ольга Акимкиной, выбранного еще до всех этих событий, в сейфе в числе прочего находились деньги, трудовые книжки и учетные карточки членов кооператива. На сегодняшний день полиция вернула в кооператив только 1 тысячу 100 карточек из 1 тысячи 400. Другие документы и оргтехника остаются у «инициативной группы».

«Мало того, что в этих карточках все персональные данные членов кооператива, так без них мы не можем завершить процесс межевания», – говорит Акимкина. Это значит, что люди рискуют не успеть до конца дачной амнистии зарегистрировать права собственности на землю и в будущем вообще остаться без жилья.

«До наш дошли слухи, что эта «инициативная группа» собирается продавать здесь участки под коттеджную застройку», – говорят члены кооператива. Отметим, что СМПК занимает почти 140 гектаров земли.

29 декабря на общем собрании СПК участников «инициативной группы, провозгласивших себя новым начальством, исключили из кооператива и наложили мораторий на перевыборы правления и председателя.

А 10 июня представители «инициативной группы» предъявили справку из Госреестра о регистрации изменения руководящего состава. «Уставные документы и оригинал печати все это время находились и до сих пор находятся у меня, – говорит Ольга Акимкина. – Поэтому не известно, каким образом эти люди умудрились оформить соответствующие документы. Мы подали заявления в суд, правоохранительные органы, прокуратуру».

Но реакции не последовало. Обращались члены СПК и к республиканским властям, но те «спустили» их жалобу на районный уровень, и на этом дело закончилось.

В минувшие выходные жители СПК записали видеообращение к Владимиру Путину: они потребовали разобраться с бездействием властей и органов полиции, заставив их возбудить уголовное дело по факту подлога, мошенничества и рейдерского захвата. И отметили: подобные захваты земли происходят по всему Крыму.

Напомним, ранее школьники из Белогорского района рассказали президенту, что деньги, выделенные на ремонт их школы, закончились, но здание в порядок не приведено.

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 17.06.19

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