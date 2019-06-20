российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июня 2019, 07:04 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Карьеры и розы депутатов Госсовета Крыма: о чем жители полуострова рассказывают президенту России

Среди массы вопросов, направленных президенту России Владимиру Путину на прямую линию, которая состоится сегодня, 20 июня, много обращений, касающихся песчаных карьеров. Наибольшее число таких жалоб идет из Евпатории, Белогорского и Ленинского районов. И всякий раз крымчане заявляют о заинтересованности в работе карьера членов Совета министров республики или депутатов Госсовета. Их претензии нельзя назвать необоснованными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев неоднократно соглашался с мнением специалистов о вреде карьеров для экологии Крыма и обещал, что новых разрешений на их разработку его ведомство выдавать не будет.

Но вопреки обещаниям, выдача разрешений на разработку карьеров продолжается, правда, получает их ни кто попало, а депутаты Госсовета.

Так, несколько лицензий, выданных в последнее время на добычу песков, гравия, известняка – по случайности – связаны с предприятиями, которыми владеют депутаты Госсовета Крыма.

ООО «Крымпарксервис» получило право добывать пески (в том числе самый крупный – гравелистый) и суглинки в Белогорском районе, на месторождении Крымрозовское – 2. Как понятно из названия, расположено оно вблизи поселка Крымская Роза, который много лет был центром выращивания эфиро-масличных культур. Теперь отрасль умерла, ближайшие к Симферополю поля застроены коммерческой недвижимостью, отдельные плантации розы и лаванды если и существуют, то только стараниями энтузиастов.

«Крымпарксервисом» владеет Ксения Дорофеева, депутат Госсовета Крыма. Офис добытчиков расположен в Симферополе, в здании центра «Гагаринский» (он же «Консоль-спорт»). Судя по базе ЮГРЮЛ, здание со всей начинкой принадлежит Олегу Константинову, сыну спикера парламента Крыма и по совместительству депутату Ялтинского горсовета.

Такая привязка к местности могла бы показаться неубедительным признаком связи двух депутатов, но Дорофеева является еще и соучредителем хоккейного клуба «Крымские ястребы», а крытый каток в Симферополе имеет только «Консоль-Спорт».

Еще интересная деталь: на официальном сайте Госсовета местом работы Ксении Дорофеевой указано ООО «Крымболгарюгсервис». Это предприятие было связано с бывшим вице-премьером Крыма Николаем Янаки, но теперь оно не числится в российских базах юридических лиц. Тем не менее, его главный бухгалтер, судя по декларации Дорофеевой, заработала за прошлый год в этой несуществующей фирме более 12 млн рублей.

В феврале разрешение на разработку карьера по добыче известняка в селе Сусанино Первомайского района получило ООО «Антей». Среди его учредителей Николай Высоцкий. В официальной биографии этого депутата Госсовета есть строка: «С января 2013 года по июль 2014 года – директор Государственного предприятия «Опытное хозяйство «Крымская Роза». Сейчас он – директор благотворительного фонда социальной защиты.

Но это не все движения вокруг Крымской розы. В 2016 году семья Константиновых решила заняться сельским хозяйством. И Совет министров» Крыма одобрил выделение 35 га полей эфиромасличного предприятия «Крымская Роза» для создания мясо-молочной фермы. Арендатор – компания «Агровектор-Крым», зарегистрированная по адресу основного офиса «Консоли» на улице Бородина в Симферополе. Ее директором является Владимир Давыдов, который возглавляет и упомянутый центр «Гагаринский».

Не будет лишним напомнить, что крупнейшая строительная компания «Консоль» связана с семьей крымского спикера Владимира Константинова. Хотя в украинские времена ее учредителем являлась кипрская фирма, в первые российские годы – компания из государства Белиз. Когда российских бизнесменов настойчиво попросили сменить адреса в офшорах на российские, учредителем «Консоли» оказался знаменитый Шархинский карьер, расположенный на Южном берегу Крыма – над Малым Маяком.

Фирма получила под реализацию инвестиционного проекта «Создание современного сельскохозяйственного предприятия с замкнутым циклом производства «Крымская Роза» три земельных участка в Белогорском районе, общей площадью 35,3 га.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.06.19

Киев грозит Горсовету Харькова уголовными делами за маршала Жукова. / Русофоб из Верховной рады найден с простреленной головой. / Крымские предприятия ВПК рискуют остаться без заказов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров