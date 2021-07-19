Министр экологии Крыма уходит в отставку

Министр экологии Республики Крым Геннадий Нараев уходит в отставку. Об этом он сообщил сегодня на аппаратном совещании в ведомстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нараев пришел в органы управления РК в марте 2014 года: возглавил республиканский комитет по охране окружающей природной среды. Уже в апреле его назначили министром экологии и природных ресурсов Республики Крым, а 22 апреля 2014 года наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Нараев и его ведомство неоднократно оказывались в центре скандала. Наиболее громкие были связаны с разработкой карьеров, ситуацией в Армянске, строительством в парках Южного берега Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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