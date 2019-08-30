Правительство Крыма вспомнило об экологической проблеме Армянска и начало с обвинений

Правительство Крыма, вместо того, чтобы решать возникшие проблемы, в очередной раз обвиняет журналистов в провокациях, искажении фактов и погоне за сенсацией.

28 августа «Новый День» сообщил, что жители Армянска жалуются на едкий запах, преследующий их по ночам, и связанное с этим ухудшение здоровья: крымчане заявляют, что у них обостряется аллергия, болезни органов дыхания.

Один из горожан написал открытое письмо главе РК Сергею Аксенов и министру экологи Геннадию Нараеву, в котором напомнил, что после прошлогодних событий в Армянске обещали установить газоанализаторы на пункте контроля воздушной среды, но приборы до сих пор не установлены, а замеры существующим оборудованием делаются периодически, а не круглосуточно.

29 августа министр Нараев ответил и горожанам, и СМИ: «Прошу ситуацию о состоянии атмосферного воздуха городского округа Армянск мониторить на сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, а также официальных страницах в соцсетях. И не доверять изданиям, искажающим данные и преследующим сенсации».

И ни слова об обещанных газоанализаторах и круглосуточном мониторинге. В министерстве лишь подчеркнули, что экологическая ситуация находится на особом контроле, ведется ежедневный (1 раз в день – это тоже ежедневно – прим. НД) мониторинг состояния воздуха. И признали: 22 августа было зафиксировано превышение максимальной разовой концентрации по хлористому водороду. Но настаивают: в последующие дни никаких превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Сегодня, 30 августа, Нараеву и его подчиненным ответили горожане: «Администрация даже не пытается что-то анализировать – она тупо выкладывает, что ей говорят, – написали в группе «Чёрный список Армянска – Красноперекопска» и выложили ссылки на результаты замеров. – Ссылки с одного ресурса – группы администрации города Армянска. Спойлер – показатели итоговые не сходятся с ежедневными».

Мы проверили: действительно, не сходятся. Вот, к примеру, тот самый день, 22 августа, когда зафиксировано превышение ПДК.

В суточном отчете превышение зафиксировано по всем четырем постам, а в недельной сводной таблице 22 августа показатели хлорида водорода существенно ниже ПДК.

Или вот 24 августа: хлорид водорода фиксируют все посты, на одном – содержание практически достигло ПДК, но в недельном отчете присутствие соединения в этот день в воздухе вообще не отражено.

Кстати, исходя из этих сводок, замеры на каждом посту, действительно, производятся 1 раз в сутки. Так что не понятно, кого Нараев обвинял в искажении фактов.

Между тем, горожане продолжают жаловаться на плохое самочувствие: «Сегодня с утра вообще тяжело дышать. Голос сел сразу, в горле до сих пор жжет…»

И отмечают, что чиновники зашевелились только после того, как разгорелся скандал: «Замминистра экологии Ольга Славгородская пообещала, что из-за жалоб жителей Армянска сегодня выезжает лаборатория и будет производить круглосуточные измерения. Все-таки достали мы их! Вот надолго ли? – написал сегодня автор открытого письма Виктор Мохов. – Ну, и теперь вопрос достоверности, но это из области совести и уголовного права. Попросил их измерения проводить с 20-00 до8-00 с периодом 2 часа . Посмотрим».

Отметим, что Нараев не первый крымский министр, обвинивший журналистов в «неправильном освещении ситуации» на полуострове. К аналогичной риторике прибегал и министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, когда СМИ отметили, что Крым по стоимости отдыха превышает зарубежные курорты.

Объявлять любую критику провокацией – это весьма удобная для чиновников позиция, но абсолютно деструктивная: проблема таким образом не решается, а социальная напряженность растет.

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 30.08.19

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