Прошлогоднее ЧП ничему не научило: север Крыма снова задыхается

Жители Армянска жалуются на едкий запах, преследующий их по ночам. Крымчане заявляют, что у них обостряется аллергия, болезни органов дыхания. Дети по ночам кашляют, не переставая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация обострилась в середине августа, когда на север Крыма вернулась жара. Об удушливом запахе, появляющемся ночью, заявили жители Армянска, Джанкоя и даже Черноморского. Крымчане утверждают, что запах точно такой же, как был год назад – во время испарения содержимого накопителя кислоты химзавода.

«Дышать становится все хуже», – заявил депутат горсовета Армянска Виктор Мохов и написал открытые письмо главе Крыма Сергею Аксенову и министру экологии РК Геннадию Нараеву:

«Обратиться лично к Вам меня заставило нерешение вопросов экологической безопасности города Армянска и прилегающих сёл. Ещё в прошлом году было принято решение об установке дополнительных приборов – газоанализаторов на пункте контроля воздушной среды. Пункт был передан на баланс министерства (экологии – прим. НД), однако приборы до сих пор не установлены. На мои неоднократные обращения в министерство и ЦЛАТИ приходят ответы: сначала прибор находился в наладке в Санкт-Петербурге, затем он налажен, но не передан ЦЛАТИ, требуется дополнительное финансирование для программного обеспечения для сопряжения с существующей системой контроля, требуется ремонт самого помещения и т.д. Обращаю Ваше внимание на то, что жители (да и я сам) чувствуют неприятный кислотный запах и раздражение слизистых оболочек, особенно по ночам и рано утром. ЦЛАТИ же делает измерения периодически, и в не самое пиковое время (в полдень). Отсутствие должного непрерывного контроля порождает разные, порой панические настроения. Люди беспокоятся за здоровье, особенно детей, помня прошлогодний ужас. В преддверии предстоящих выборов это особенно тревожно.

Прошу Вас срочно решить вопрос установки и запуска в работу приборов на хлороводород и сернистый ангидрид, а до установки обязать ЦЛАТИ проводить круглосуточный замер указанных веществ с периодичностью хотя бы 2 часа».

Отметим, что по данным мониторинга, проведенного сотрудниками Севастопольского отделения Государственного океанографического института в середине августа, содержание кислоты в в приемнике сточных вод в накопителе-испарителе завода «Крымский Титан» составило 13,2% при предельно допустимой концентрации 12%.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска вывезли детей. Режим ЧС в городе был введен только 14 сентября, но его отменили уже 23 сентября.

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 28.08.19

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