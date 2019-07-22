«Так все и начиналось…» В Крыму заявляют о приближении новой экологической катастрофы

Жители Армянска боятся повторения прошлогодних событий. В соцсетях они обсуждают признаки приближающей катастрофы.

Первые жалобы появились еще 19 июля: «Вчера были выбросы? Ночью воняло сильно, а утром горло першит». «Были вчера, вонь стояла жуткая». «И сегодня ночью сильно воняло кислотой, пришлось закрыть все окна, но в квартиру уже попало, до сих пор запах». «И скворцы исчезли, уже 3 дня не появляются».

В выходные ситуация не улучшилась: «Приехали ночью, был запах, и сразу заложило горло, сейчас тоже дискомфорт...», – пишут в соцсетях.

Жители Армянска заявляют, что все это они уже наблюдали летом 2018 года: «Так в прошлом году всё и начиналось. Только официально это зафиксировали и признали в конце августа...»

«Лично я запаха пока не чувствую, но мне кажется, что в воздухе что то есть. Обратила внимание на листья ореха и сирени. Они начинают скручиваться. В прошлом году у нас первый сбросил листья миндаль, и орех быстро порыжел и покрутило так же...»

«Сегодня ночью в 2:30 выходила на балкон и увидела дымку по небу тёмную: она летела со стороны нашего «Титана». Помню, была такая же только в большем количестве и в прошлом году. Я окна закрыла. Значит, что-то в натуре бывает по ночам. До этого я не наблюдала такое».

«Сегодня ночью над городом тоже была дымка, и пахло, я вам скажу, не очень».

Общественные активисты сообщают, что сейчас ведется работа по установке автоматических анализаторов концентрации хлороводородов и сернистого ангидрида, которые будут работать в круглосуточном режиме. Правда, чиновники пока не торопятся:

«Приборы давно должны быть установлены, но их нет, – рассказал пользователь с ником ВИК Крым. – Звонили из приёмной Совмина , рассказал им обстановку, обещали доложить начальству ( я Аксёнову писал )».

По его словам анализаторы должны появиться в Армянске после 27 июля, если, конечно, не затянут с установкой, как это происходит с другими проектами.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска вывезли детей. Режим ЧС в городе был введен только 14 сентября, но его отменили уже 23 сентября.

20 сентября республиканские медики заявили, что жалобы пострадавших жителей Армянска вызваны «осенью и стрессами». Уже в октябре жители Армянска вновь пожаловались на испарения кислотонакопителя и пригрозили митингом.

Однако в том же месяце собственнику химзавода в Армянске разрешили возобновить производство без предварительного возмещения ущерба природе после аварии на кислотонакопителе.

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 22.07.19

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