В трех городах Крыма зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферы

В трех городах Крыма уровень загрязнения атмосферы зафиксирован на высоком уровне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФГБУ «Крымское УГМС» проводит систематические наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха Крыма на 12 стационарных постах (ПНЗ), расположенных в городах: Армянск, Керчь, Красноперекопск, Севастополь, Симферополь, Ялта. Наблюдения проводятся ежедневно 2-4 раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена и ряда других загрязняющих веществ.

По итогам июня уровень загрязнения атмосферы в Армянске, Красноперекопске и Симферополе определялся как высокий. В Армянске превышение ПДК зафиксировано по трем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота. В Красноперекопске – по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, фтористому водороду, хлористому водороду. В Симферополе – по двум показателям: взвешенным веществам и оксиду углерода.

В Севастополе уровень загрязнения атмосферы определялся как повышенный: превышена пдк по взвешенным веществам.

Уровень загрязнгения атмосферного воздуха в Керчи и Ялте зафиксировано на низком уровне.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.07.19

Москва представила для обмена список удерживаемых на Украине россиян. / Глава Ленинского района Крыма рассказала, как ей давали взятку. / Следователи назвали предварительную причину смерти юного биатлониста, погибшего в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»