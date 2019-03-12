Отстойник в Армянске вновь задышал ядами

На севере Крымского полуострова концентрация хлористого водорода превысила допустимую норму в 4,4 раза.

Напомним, в прошлом году в Армянске объявили ЧП и вывезли детей из города после того, как эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз. Видимо, хлористый водород не так опасен, – но это уже вопрос к специалистам.

Превышение на прошлой неделе в Красноперекопске предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в 4,4 раза зафиксировали специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по данным еженедельного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

«По данным наблюдений двух стационарных постов (ул. 50 лет Октября; ул. Менделеева; определяемые показатели – взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, аммиак, формальдегид, фтористый водород, хлористый водород) 4-11 марта 2019 года наблюдались превышения ПДК по: оксиду углерода – 1,06 ПДК; хлористому водороду – 4,4 ПДК», – сообщает «Крымское УГМС».

Сообщается также, что на прошлой неделе в Армянске сотрудники управления зафиксировали в атмосферном воздухе превышение ПДК по фтористому водороду в 1,8 раза.

«ФГБУ «Крымское УГМС» проводит систематические наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха Крыма на 12 стационарных постах (ПНЗ), расположенных в городах: Армянск, Керчь, Красноперекопск, Севастополь, Симферополь, Ялта. Наблюдения проводятся ежедневно 2-4 раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бензпирена и ряда других загрязняющих веществ.

За февраль 2019 года в Армянске уровень загрязнения атмосферы определялся как низкий. Загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по фтористому водороду. В Красноперекопске в феврале уровень загрязнения атмосферы определялся как низкий. Загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по трем показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду», – приводит kafanews.com данные «Крымского УГМС».

Как сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска и вывезли детей в санатории и лагеря. Режим ЧС в городе был введен только 14 сентября, но его отменили уже 23 сентября.

Между тем, в правительстве Крыма рассказали о работе научных организаций и об ожидании заключений специалистов для определения подходящего способа ликвидации последствий химического выброса.

Ученые должны были установить, какие мероприятия следует провести с кислотонакопителями, чтобы они не создавали опасных для жизни и здоровья крымчан проблем.

20 сентября республиканские медики заявили, что жалобы пострадавших жителей Армянска вызваны «осенью и стрессами».

Уже в октябре жители Армянска вновь пожаловались на испарения кислотонакопителя и пригрозили митингом.

«Горьковатый привкус во рту» отметили и журналисты федерального телеканала, рассказавшие о резком химическом запахе в районе Армянска.

Но в том же октябре собственнику химзавода в Армянске разрешили возобновить производство без предварительного возмещения ущерба природе после аварии на кислотонакопителе.

Между тем, недавно администрация города Армянска многократно увеличила расходы на телерекламу собственных достижений.

По мнению экспертов, увеличение в разы затрат на рассказы об успехах власти может быть связано не только с предстоящими осенью выборами в местные органы власти, но и с намерением регулярно докладывать напуганным жителям о «безопасной экологической обстановке».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.03.19

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