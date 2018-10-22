Дымим дальше: Крымскому титану разрешили возобновить производство на полную мощность

Химзавод в Армянске, ставший причиной экологической катастрофы в конце августа, в субботу запустил производство и через неделю выйдет на полную мощность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Роспотребнадзор снял все ограничения для возобновления работы экологически опасного предприятия, заявил глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«В субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели», – сообщил Телиженко и добавил, что «разрешение выдал Росприроднадзор».

Глава администрации заверил также, что по данным Центра по мониторингу окружающей среды, в последние дни наблюдается нормальная экологическая обстановка в городе.

Как сообщал «Новый День», менее двух недель назад жители Армянска сообщали в соцсетях об ухудшении экологической обстановки в городе, жалуясь на резкий запах и привкус во рту. О резком химическом запахе и загазованности в районе Армянска и села Перекоп рассказали также журналисты федерального телеканала.

На следующий день местная экоактивистка Екатерина Пивовар призвала горожан добиться встречи с администрацией, чтобы получить ответы на все вопросы относительно вероятности новых выбросов из кислотонакопителя. Однако в тот же день домой к Пивовар пришли представители полиции и прокуратуры.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что завод – армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», может быть запущен только после модернизации, чтобы его работа не создавала опасности для здоровья населения. Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что руководство предприятия должно выполнить все требования контролирующих органов.

Кроме того, в правительстве настаивали, что владельцы завода должны полностью профинансировать восстановительные работы и пригрозили, в ином случае, национализацией.

Между тем, экологические проблемы химзавода в Армянске усугубляются финансовыми.

Испарение содержимого накопителя кислоты химзавода произошло в ночь с 23 на 24 августа. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска и вывезли детей в санатории и лагеря. Режим ЧС в городе был введен 14 сентября, но его отменили уже 23 сентября.

Вместе с тем, в правительстве Крыма рассказали о работе научных организаций и об ожидании заключений специалистов для определения подходящего способа ликвидации последствий химического выброса.

Ученые должны были установить, какие мероприятия следует провести с кислотонакопителями, чтобы они не создавали опасных для жизни и здоровья крымчан проблем.

20 сентября республиканские медики заявили, что жалобы пострадавших жителей Армянска вызваны «осенью и стрессами». В то же время, стало известно, что рождаемость в Армянске упала вдвое за два последних года.

Ранее президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко предупредил, что необдуманные и поспешные действия по ликвидации последствий химвыброса в Армянске могут привести к катастрофическим последствиям для половины полуострова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.18

Чубаров предложил дерусифицировать Крым. / Студентов не пускают в общежитие, где жил керченский убийца: идут обыски. / Водовод для Восточного Крыма протяжённостью 163 км прошёл госэкспертизу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»