Энергетики 8 дней отмывали от кислоты электрообъекты и сети Армянска

Из-за выброса химических веществ в атмосферу в Армянске были испорчены энергоустройства, а сети и оборудование теперь нуждаются в постоянном наблюдении и очистке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на обмыв оборудования и воздушных линий энергетикам потребовалось больше недели. Предприятию «Крымэнерго» понадобилась помощь МЧС.

«Агрессивное воздействие химического вещества на территории Армянска стало причиной загрязнения изоляции электрооборудования и разрушения стеклянных изоляторов ЛЭП, снижения изолирующих характеристик подвески. Металлические элементы и провода подверглись активному окислению: в дальнейшем это может привести к нарушению их механической прочности», – сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным «Крымэнерго», очистки потребовало все оборудование открытого распределительного устройства подстанции «Армянск»: трансформаторы, вакуумные выключатели, разъединители и секции шин. Вода подавалась на протяжении нескольких часов, а для выполнения работ на объекте задействовали весь дежурный персонал подстанции и бригаду группы подстанций Красноперекопского участка Симферопольских ВЭС «Крымэнерго».

Кроме того, энергетики использовали автоцистерны и пожарные машины для обмыва изоляции на двух линиях электропередачи длиной более 20 километров, размещенных на более чем 210 опорах. На воздушных линиях «Армянск – Титан 1, 2» водной очистке подверглись 12 гирлянд стеклянных изоляторов.

Выброс отразился и на магистральных линиях электропередачи – для их очистки понадобилось больше всего времени: «В первую очередь была очищена изоляция ЛЭП на ВЛ 220 кВ «Титан – Красноперекопск», обеспечивающая электроснабжение района: обмыву подлежали 319 гирлянд -около 5,5 тысячи изоляторов. Затем выполнили обмыв ВЛ 330 кВ, которые ранее принимали электрическую энергию из Украины, а сейчас используются в качестве источников реактивной мощности – «Каховская – Джанкой» и «Каховская – Островская». На этих ЛЭП энергетики Джанкойских магистральных электрических сетей «Крымэнерго» очистили 580 гирлянд – около 16,5 тысячи изоляторов, а также более 30 металлических опор», – говорится в сообщении «Крымэнерго».

По данным предприятия, сейчас энергетики меняют на рабочие более 200 разрушенных стеклянных изоляторов. Из-за выброса сотрудники предприятия постоянно проводят внеплановые осмотры оборудования и круглосуточно находятся в состоянии аварийной готовности.

Как уже сообщал «Новый День», после испарения содержимого накопителя кислоты химзавода – армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», металлические предметы в городе покрылись ржавчиной. Из-за химического воздействия было загрязнено и оборудование «Крымэнерго». Обмывать изоляцию начали с 6 сентября, из-за чего в Армянске и ближайших населенных пунктах проводились внеплановые отключения электроэнергии.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 18.09.18

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