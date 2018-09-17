Политолог: Власти Крыма упустили ситуацию в Армянске

Крымские власти недооценивают масштабы возможных последствий экологического инцидента в Армянске.

Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его словам, после выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на севере полуострова возникла катастрофическая экологическая ситуация, которая может грозить ухудшением здоровья тысячам крымчан. При этом жители города и близлежащих населенных пунктов, страдающие аллергиями, и вовсе подвергаются смертельной опасности.

«Власти полуострова в интересах крымчан должны сами бить в набат, требовать от Москвы максимальной помощи. Должен быть развернут лагерь МЧС. Я думаю, что жителей Армянска нужно расселить в других местах, они должны пройти необходимую терапию. Потому что даже в случае с абсолютно здоровым человеком, который долгое время находится под воздействием неблагоприятной ситуации в Армянске, это будет сказываться на его здоровье еще в течение довольно продолжительного времени – может быть года, а может и больше», – считает Олег Бондаренко.

По его мнению, любое замалчивание происходящего в Армянске «преступно». А главная вина за произошедшее лежит на украинском олигархе Дмитрии Фирташе, которому принадлежат структуры, управляющие армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции». Так как Фирташ, по словам политолога, занимается бизнесом по принципу «минимизации расходов и максимизации прибыли».

«Если бы Фирташ не обновлял инфраструктуру своего предприятия и не заботился о здоровье своих сотрудников в Австрии, не занимался ведением необходимых экологических программ, он бы просто оказался в тюрьме. А предприятие его было бы закрыто властями. Но поскольку Фирташ предпочитает жить в Австрии, а работать в других странах – в данном случае в России, то он наплевательски относится к здоровью своих сотрудников и к экологической безопасности предприятия», – считает эксперт.

Как утверждает Олег Бондаренко, призвать Фирташа к ответу за инцидент в Армянске должны российские власти. А контролирующие органы в Крыму должны были пристально следить за работой экологически неблагополучного предприятия и оперативно реагировать на все нарушения.

«К сожалению, так сложилось, что крымская власть не сильно поменялась с украинских времен. Те люди, которые так или иначе контролировали какие-то сферы, чем-то занимались, они там же и остались. Следствие подобной круговой поруки – трагедия на предприятии «Крымский титан», когда проверяющие органы ненадлежащим образом осуществляли свои полномочия. Они могли бы предотвратить эту трагедию, если бы они своевременно контролировали деятельность завода», – резюмировал Олег Бондаренко.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции». В сентябре эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего из Армянска начали вывозить детей в санатории и лагеря. После этого власти приняли решение о временном прекращении работы завода.

Режим чрезвычайной ситуации в городе объявили только 14 сентября. До этого, как утверждали в правительстве Крыма, для этого не было оснований. Режим объявили после того как эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Вынужденное пребывание детей из Армянска в санаториях решили продлить, пока ситуация в городе не стабилизируется.

В то же время, комментируя последствия ЧП, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко не исключил причастности к произошедшему Украины – с территории «Незалежной», по его версии, могли произвести сброс химических веществ. В произошедшем разбираются силовики, проводится расследование.

Сегодня директор предприятия Андрей Акулов подтвердил на третьи сутки пятничную версию СМИ, которые, ссылаясь на очевидцев, сообщили, что часть дамбы, находящаяся на украинской стороне и отделяющая кислотонакопитель от озера Сиваш, частично разрушена.

Повлекли ли эти разрушения несанкционированное поступление соленой воды из Сиваша в кислотонакопитель, что могло привести к неконтролируемой химической реакции с выбросом вредных веществ, – директор предприятия не уточнил.

Напомним, согласно основной версии, подтверждаемой учеными, выброс химических веществ произошел как раз вследствие беспрецедентного испарения воды из кислотонакопителя в течение четырех лет из-за перекрытия Украиной Северо-крымского канала, что привело, в свою очередь, к распылению кислотных остатков за пределы отстойника. Ни в первые, ни в последующие дни сообщений о внезапном поступлении соленой воды в накопитель не поступало.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 17.09.18

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