Власти заговорили о «нецелесообразности» закрытия химзавода в Армянске

Почти месяц спустя после экологического инцидента в Армянске, собственник завода решил уделить внимание происходящему на севере полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти города допустили возможность того, что завод, из кислотонакопителя которого произошел выброс загрязняющих веществ, в дальнейшем может быть будет модернизирован.

Глава администрации города Василий Телиженко, ссылаясь на информацию представителей предприятия, заявил о том, что финансировать соответствующие работы вызвался собственник, которому принадлежат структуры, управляющие армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Примечательно, что реакции представителей «Крымского титана», предшествовал недвусмысленный намек главы Крыма Сергея Аксенова, который не исключил национализацию завода, в случае если вся финансовая нагрузка по улучшению экологической ситуации в регионе ляжет на государственный бюджет. Кто уполномочил Аксенова на столь смелое заявление, остается неясным.

Сейчас работа завода временно приостановлена. Глава администрации Армянска считает, что окончательное закрытие предприятия недопустимо, так как на нем работает четверть жителей города.

«Это наше градообразующее предприятие, и основное пополнение городского бюджета идет именно от него. Но даже если сегодня закрыть завод «Титан», то завтра прекратятся и те мероприятия, которые он сегодня проводит, то есть сброс воды в тот же кислотонакопитель. Тогда кто-то этим должен заниматься, тогда должна быть разработана какая-то программа по рекультивации данного полигона, государственная или республиканская, я не знаю. То есть сейчас, считаю, что, наверное, это нецелесообразно на данном этапе», – приводит слова Тележенко «Коммерсант».

Тем временем, Аксенов рассказал о срочных мерах, которые принимаются администрацией завода, чтобы устранить выявленные Роспотребнадзором нарушения, уточнив, что главная сейчас задача для предприятия – минимизация урона окружающей среде и для населения.

«В первую очередь это касается работы по инвентаризации всех аспирационных и вентиляционных систем, проведение текущего ремонта и, при необходимости, замена 100% вентиляционных рукавов. Также на данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков», – написал на своей странице в Facebook глава Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», испарение содержимого накопителя кислоты произошло в ночь с 23 на 24 августа. В сентябре эксперты зафиксировали в регионе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего из Армянска начали вывозить детей в санатории и лагеря.

Режим чрезвычайной ситуации в городе объявили только 14 сентября. До этого, как утверждали в правительстве Крыма, для введения режима ЧС не было оснований. Режим объявили после того как эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Вынужденное пребывание детей из Армянска в санаториях решили продлить, пока ситуация в городе не стабилизируется. Только с 19 сентября в городе начали вести приемы врачи узких специальностей.

Ранее российский политолог Олег Бондаренко раскритиковал власти Крыма за медлительность в оказании срочной помощи жителям и попустительство владельцам предприятия.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 20.09.18

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