Украина готовит новый удар по химзаводам в Крыму

В Киеве намерены дестабилизировать ситуацию с химической промышленностью в Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в украинском так называемом министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий» инициировали введение санкций против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции на полуострове.
В министерстве уверены, что фирмы нарушают законы Украины, занимаясь подобной деятельностью. Поэтому в ведомстве настаивают на том, чтобы оборвать с этими компаниями любые экономические отношения.
Представители ведомства также рассчитывают, что введенные Киевом ограничения скажутся и на экономических связях фирм со странами ЕС, поскольку планируется привлечь западные страны для введения санкций против управляющих этими предприятиями кипрских офшоров.
В «черный список» украинского министерства включены «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив» (Россия), ООО «Центр оптимальных технологий» (Россия), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), ООО «Химкомснаб» (Россия) и «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария).
Инициативу ведомства должно будет рассмотреть правительство Украины и СНБО.
Между тем, компания «Титановые инвестиции», которая управляет химзаводом в Армянске, уже находится под украинскими санкциями.
В ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты предприятия, после чего в регионе зафиксировали превышение концентрации сернистого ангидрида. Из города вывезли детей и объявили ЧС.
Киев, Леонид Маковецкий
Киев. Другие новости 20.09.18
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