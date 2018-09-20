Жалобы пострадавших в Армянске вызваны «осенью и стрессами» – заключение медиков

Направленные в Армянск крымским Минздравом врачи считают, что местные жители необоснованно связывают жалобы на здоровье с ухудшившейся экологической ситуацией в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за один день специалисты приняли около двухсот человек, пожелавших пройти бесплатное медицинское обследование.

«Пациенты жалуются на плохой сон и головные боли. Как специалист, я связываю это со стрессовыми ситуациями», – утверждает врач-невропатолог Найле Ягьяева.

Не нашел связи между жалобами и выбросами с местного химзавода и отоларинголог.

«В основном к нам обращаются пожилые люди. Жалуются на першение в горле и сухость в носу. Сегодня осень, и происходит обострение хронических заболеваний», – убежден лор-врач Рустем Кадыров.

Тем не менее, медики пообещали продолжить осмотры. Но проводиться теперь они будут не ежедневно: «Мы планируем приехать еще не один раз. Это будет или на следующей неделе или через неделю. Но мы уже будем ротировать специалистов по мере их необходимости. То есть, мы понимаем, что добавим гастроэнтеролога, эндокринолога и дерматолога», – приводятся слова главного врача госучреждения «Консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов» Лилии Мустафаевой на официальном сайте Армянска на портале правительства республики.

Как уже сообщал «Новый День», испарение содержимого накопителя кислоты, который использует армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», произошло в ночь с 23 на 24 августа. В сентябре эксперты зафиксировали в регионе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего из Армянска начали вывозить детей в санатории и лагеря.

Режим чрезвычайной ситуации в городе объявили только 14 сентября. До этого, как утверждали в правительстве Крыма, для введения режима ЧС не было оснований. Режим объявили после того как эксперты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз. Вынужденное пребывание детей из Армянска в санаториях решили продлить, пока ситуация в городе не стабилизируется.

Требование организовать бесплатные обследования состояния здоровья узкими специалистами исходило от самих горожан. В городской больнице таких врачей недостаточно. Обращение жителей города в Армянск было зарегистрировано в приемной администрации 17 сентября, под ним оставили свои подписи 200 человек. Приемы врачей узких специальностей начались с 19 сентября.

Напомним, сегодня власти заговорили о «нецелесообразности» закрытия химзавода в Армянске.

Как сообщал «Новый День», энергетики больше недели отмывали от кислотных осадков электрообъекты и сети вокруг Армянска.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 20.09.18

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