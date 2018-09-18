Жители Армянска добились приезда узких специалистов-медиков на 24 день после химвыброса

Спустя более трех недель после экологического инцидента в Армянске, в министерстве здравоохранения республики решили направить в город медиков узкой специализации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее с требованием организовать бесплатные обследования состояния здоровья узкими специалистами выступили сами горожане.

Активисты обратились в администрацию города, заявив о необходимости наладить в Армянске работу медицинских лабораторий и провести консультации терапевта, офтальмолога, пульмонолога и гастроэнтеролога. Обращение было зарегистрировано в приемной администрации 17 сентября, под ним оставили свои подписи 200 человек.

Среди врачей, приезд которых пообещали в министерстве здравоохранения – терапевты, дерматологи, пульмонологи, офтальмологи и оториноларингологи (лор-врачи).

Планируется, что медики будут приезжать из других медучреждений республики, так как в Армянске не хватает врачей некоторых специальностей. По планам, приемы будут проводиться минимум месяц.

В то же время, как утверждает министр здравоохранения республики Александр Голенко, у жителей региона в основном проявляются реакции на ОРВИ, связанные с сезонными заболеваниями. По данным правительства, госпитализаций, связанных с химическим выбросом, зафиксировано не было.

Напомним, испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции», произошло еще в августе – в ночь с 23 на 24. 4 сентября в правительстве приняли решение организовать вывоз детей из Армянска, направив их в лагеря и санатории, после того как эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида. Также было принято решение о временном прекращении работы завода.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске объявили только 14 сентября, когда специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации более чем в пять раз.

Напомним, накануне российский политолог Олег Бондаренко раскритиковал власти Крыма за медлительность в оказании срочной помощи жителям и попустительство владельцу «Крымского титана» украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Армянск, Дмитрий Нестеренко

Армянск. Другие новости 18.09.18

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