«Крымский титан»: в долгах, как в кислотном тумане

Экологические проблемы химзавода в Армянске усугубляются финансовыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни тон публикаций, в которых упоминается Армянск, переменился, их темы сводятся к почти благостной социальной картинке: дети вернулись с вынужденных каникул, никто не лишится работы, потому что завод не закроется, определился даже подрядчик, который заасфальтирует и озеленит несколько дворов возле музея завода «Крымский титан».

Вместе с тем, оценка самой экологической катастрофы на севере Крыма неполная, о ее причинах и последствиях по-прежнему предпочитают не упоминать.

По словам президента Крымской Академии наук, эколога Виктора Тарасенко, за прошедший месяц ситуация в Армянске стабилизировалась благодаря природным явлениям – прошедшим дождям и наступлению осени. Обработка известью локальных участков – мест выпуска кислоты в озеро-накопитель – правильна с точки зрения элементарной химии. Но нет решения, что делать с громадной поверхностью самого накопителя (42 кв км).

Между тем, на страничке завода в сети «ВКконтакте» пошли разговоры о задолженности по зарплате.

В картотеке арбитражного судопроизводства РФ можно увидеть обширный список кредиторов, имеющих претензии к ООО «Титановые инвестиции». В судах сейчас рассматривается около трех десятков дел, география истцов широка: Москва, Краснодарский край, Челябинск, Севастополь.

Технологическое состояние самого предприятия мало в чем изменилось с советских времен, чего не сказать о природе вокруг Армянска и прилегающих поселков. Химические заводы на севере Крыма были построены как заведомо вредное производство – преступников, осужденных в СССР по определенным статьям, ссылали туда «на химию». Предполагалось, что люди в Армянске и Красноперекопске будут жить временно – дома для рабочих (осужденных) там строились в виде общежитий, адреса их выглядели так: квартал 2, дом 3, комната 5. Многие осужденные остались жить в этих кварталах, а власть предпочла забыть, что жизнь там – наказание по определению.

Потом заводы «Крымский титан» и «Крымсода» влились в «бизнес-империю» украинского олигарха Дмитрия Фирташа «Group DF». В планах владельца было открытие там же еще одного завода – по производству серной кислоты, чтобы увеличить объемы производства двуокиси титана.

Во времена Януковича крымская власть принимала Фирташа весьма любезно и эти планы приветствовала. Тогда, выступая на заседании крымского Совмина, Фирташ произвел странное впечатление: много шутил и сам заразительно смеялся своим «шуткам». «Макеевская» команда, составлявшая большинство крымского правительства, с готовностью улыбалась.

В 2014 году Фирташ оказался одним из немногих украинских толстосумов, которые не испортили отношения с Россией. Его заводы не были национализированы. Просто в Москве была зарегистрирована новая компания – ООО «Титановые инвестиции», с минимальным уставным капиталом – 10 тыс руб. Владельцем небольшого ООО является никому не ведомое ООО «Летан инвестментс лимитед» из кипрского города Никосия. Эта фирма арендует у украинской «Юкрейниан Кемикал Продактс» принадлежащий ей имущественный комплекс бывшего «Крымского титана», а Фирташ формально теперь как бы и ни при чем.

В какой-то мере поправить критическую ситуацию с экологией могла бы модернизация производства в Армянске. Например, в европейских странах на подобных производствах открытые накопители кислоты давно не используются: так называемая разбавленная кислота и прочие отходы химического производства, перерабатываются. Но возможность вложений в обновление собственных средств предприятия, с учетом сегодняшних реалий, выглядит довольно призрачно, так как финансовое положение «Титановых инвестиций» не внушает оптимизма.

Самым крупным и влиятельным кредитором компании выступает российский банк ВТБ. В ноябре 2017 года он подал в Арбитражный суд иск о признании «Титановых инвестиций» банкротом, сумма долга банку составляет почти $40 млн. Определением Арбитражного суда Москвы в марте 2018 года ООО «Титановые инвестиции» признано банкротом, в отношении него введена процедура наблюдения.

Среди тех, кому оказалось должно Общество, – ГУП РК «Крымэнерго» (свыше 457 млн рублей), «Крымский содовый завод» (более 6,5 млн рублей). В списке кредиторов оказались и украинские компании: «Концерн Стирол» хочет вернуть свыше 6,6 млрд своих рублей.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Крым и г. Севастополю требует от Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» доначислить в бюджеты разных уровней плату за негативное воздействие на окружающую среду – 737 миллионов рублей. Химики пытались оспорить это требование, но суд проиграли – это было совсем недавно, уже после катастрофы.

Глава РК Сергей Аксенов, не называя конкретных владельцев завода «Крымский титан», заявил, что они должны компенсировать все затраты, которые понесло государство в результате чрезвычайной ситуации в Армянске. По его словам, речь идет, в том числе, о возведении завода по нейтрализации кислоты. В ином случае, Аксенов даже пригрозил владельцам национализацией. Однако, вряд ли эта компенсация будет выплачена собственником: в длинном списке кредиторов «Титана» и Пенсионный фонд, и «Крымгазсети».

Пока объявлено лишь о планах строительства «установки нейтрализации кислых стоков с целью исключения сброса кислого стока в кислотонакопитель», без уточнения – за чей счет.

Вопрос экологической безопасности производства на «Титане» и необходимости возмещения ущерба ставился и в украинские времена.

Сейчас, даже с учетом «кипрских» корней «Титановых инвестиций», надо учитывать, что негосударственным деньгам на модернизацию взяться неоткуда: в соответствии с решением о санкциях, принятых в ЕС в 2014 году, европейским компаниям запрещено заключать соглашения о предоставлении займов или кредитов структурам в Крыму или Севастополе.

Таким образом, остается только наблюдать, дойдет ли до практической реализации обещанная главой Крыма национализация предприятия.

Симферополь, Ольга Картошина

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