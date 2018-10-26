Возобновивший работу «Крымский титан» не возместил ущерб после катастрофы

Собственнику химзавода в Армянске разрешили возобновить производство без предварительного возмещения ущерба природе после аварии на кислотонакопителе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом крымские власти уже подсчитали, какую сумму должно будет выплатить руководство предприятия для нормализации обстановки.

«Предприятие запущено. План ликвидации последствий составлен. Он рассчитан на финансирование в районе 700 миллионов рублей. Собственники предприятия подтвердили готовность выделять эти деньги. По «дорожной карте» мероприятия начнутся с ноября», – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Первый крымский».

Стоит отметить, что собственник химзавода – армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» испытывает серьезные финансовые проблемы, которые ставят под сомнение платежеспособность руководства предприятия. Требования о взыскании задолженности поступали в суд от минимум 20 кредиторов, в числе которых крымские госпредприятия «Крымэнерго» и «Крымгазсети». Суммы по долгам исчисляются миллионами и миллиардами рублей.

Кроме того, ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что завод может быть запущен только после модернизации, чтобы его работа не создавала опасности для здоровья населения. Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщал, что руководство предприятия должно выполнить все требования контролирующих органов. В свою очередь, глава Крыма настаивал, что владельцы завода должны полностью профинансировать восстановительные работы и пригрозил, в ином случае, национализацией.

Говорилось также о строительстве завода по нейтрализации кислотных стоков.

По словам Аксёнова, запланированными мероприятиями предусмотрено бурение скважин глубиной более 240 метров. Глава Крыма утверждает, что они позволят дополнительно поставлять предприятию до 10 тысяч кубометров воды в сутки, и это не создаст угрозы минерализации почв. Для заполнения кислотонакопителя понадобится до 7 миллионов кубометров воды. При ежедневном сбросе в него около 60 тысяч кубометров воды, Аксёнов рассчитывает завершить этот процесс к апрелю 2019 года.

Между тем ранее экологи скептически отнеслись к такому варианту устранения последствий аварии. Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, ссылаясь на школьные уроки химии, говорит о том, что можно лить кислоту в воду, но не наоборот, и прежде чем приступать к нейтрализации содержимого кислотонакопителя, необходимо провести тщательные эксперименты. Обработка известью открытых участков с кислотой, по мнению академика, пока единственная действенная и безопасная мера. Простое заполнение водой огромного кислотонакопителя может привести к сильным испарениям веществ и нанести вред не только Армянску, но и огромным территориям вокруг.

Напомним, после снятия режима ЧС в Армянске, еще до запуска завода, местные жители продолжили жаловаться на сильную загазованность воздуха. Однако власти, ориентируясь на показатели экологического мониторинга, утверждают, что обстановка в регионе нормальная.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 25.10.18

Епархии Запорожья и Днепропетровска дали резкую отповедь раскольникам. / Крымские техникумы и медучреждения огораживаются заборами. / Поклонская с супругом стали причиной сербско-украинского скандала – снят с должности депутат скупщины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»