Крымский учёный: Поспешная и непродуманная ликвидация катастрофы в Армянске может погубить половину полуострова Кислотные дожди прольются на Симферополь

Президент Крымской академии наук, эколог Виктор Тарасенко заявил, что ученые много лет опасались того, что на днях произошло на севере Крыма – предпосылки для экологической катастрофы копились давно.

Как рассказал агентству «Новый День» Тарасенко, огромный испаритель (площадью 42 кв. км) продолжает парить кислотными ингредиентами, ночью, охлаждаясь, садится росой на Армянск, на близлежащие поселки, на листья, на траву... Это имеет серьезные последствия для людей, особенно – детей, влияет на растения и на всю экосистему: «Это очень серьезно!».

Профессор вспоминает: «Экологи всегда к этому району относились с опаской. Мы в разные годы проводили исследования и почв, и биосубстрата, предупреждали, что в почве, на окружающей территории всё потихонечку накапливается, аккумулируется – фиксировали повышенное содержание ртути, кадмия, свинца, цинка».

Завод «Крымский титан», по словам Тарасенко, потреблял в год 20 млн куб. м воды, но после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала ситуация обострилась. Из-за отсутствия воды процесс накопления вредных веществ пошел активнее. Для добычи воды, необходимой для технологического процесса, пробурили несколько скважин, но этого явно недостаточно.

«Новый День» уже писал, что после начала освоения «Титаном» пресных подземных вод, водоносные горизонты местных скважин заметно опустились. Об этом же говорит и президент Крымской Академии наук: «Надо это прекращать, чтобы дать воду людям!».

Глава Крыма обещает, что специалисты рассмотрят возможность наполнения кислотных накопителей водой из Каркинитского залива. Тарасенко, говоря о таком варианте, ссылается на школьные уроки химии: кислоту можно лить в воду, наоборот – нет! «Тут нужно провести соответствующие эксперименты, а то можно такое натворить, что потом дойдет и до Симферополя! Ведь на первом этапе будет сильное испарение, над всей территорией Крыма могут пойти очень обильные дожди…».

Два года назад в правительстве Крыма уверенно говорили о строительстве опреснителя – специально для химических заводов севера Крыма. Якобы уже был и инвестор. Дважды сменились профильные министры и оказалось, что ни газа, ни электричества для работы мощного опреснителя в Крыму нет. Тему замяли. Сейчас, сообщил Виктор Тарасенко, заговорили об использовании для целей опреснения ядерных реакторов: «которых не хотелось бы иметь в Крыму…».

Пришла информация о том, что федеральная власть, кажется, оценила масштаб бедствия: до сих пор на месте работали сотрудники минприроды Крыма, теперь министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял решение направить в Армянск государственных инспекторов центрального аппарата Росприроднадзора.

Симферополь, Ольга Картошина

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