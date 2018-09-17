Руководство «Крымского титана» заявило о разрушении дамбы кислотонакопителя с украинской стороны

Директор крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов подтвердил на третьи сутки версию СМИ, которые ссылались на очевидцев, что часть дамбы, находящаяся на украинской стороне и отделяющая кислотонакопитель от озера Сиваш, частично разрушена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», директор уже обратился в ФСБ с просьбой провести проверку по данному факту.

«Дамба разделяет кислотонакопитель и озеро Сиваш… Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина – на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», – цитирует Акулова РИА «Новости».

Повлекли ли эти разрушения несанкционированное поступление солёной воды из Сиваша в кислотонакопитель, что могло привести к неконтролируемой химической реакции с выбросом вредных веществ, – директор предприятия не уточнил.

Как ФСБ будеть «проверять это сооружение», дистанционно или десантируясь на украинскую сторону, Акулов так же не пояснил.

Напомним, согласно основной версии, подтверждаемой учёными, выброс химических веществ произошёл как раз вследствие беспрецедентного испарения воды из кислотонакопителя из-за перекрытия Украиной Северо-крымского канала, что привело, в свою очередь, к распылению кислотных остатков за пределы накопителя. Ни в первые, ни в последующие дни сообщений о внезапном поступлении солёной воды в накопитель не поступало.

Как сообщал «Новый День», в пятницу, по совпадению с сегодняшним заявлением Акулова о разрушении дамбы, в Армянске зафиксировали резкое ухудшение экологической обстановки и ввели ЧС впервые после аварии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.18

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