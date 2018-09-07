Трагедия в Армянске – результат партнёрства Москвы с олигархом Фирташем

Россия должна была сразу национализировать «Крымский титан» одиозного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, как она поступила с крымским имуществом других олигархов из «Незалежной» – Коломойского и Порошенко во время Русской весны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на то, что Москва четыре года никак не мешала украинскому собственнику варварски эксплуатировать по сути стратегическое крымское предприятие с опасным химическим производством, обратила внимание украинский общественный деятель, юрист и правозащитница Татьяна Монтян.

«События в Армянске – цена двурушничества, лицемерия, предательства. Фирташ, режиссер «революции гидности», телеканал «Интер», «зверское избиение «онижедетей», выбор Порошенко президентом и Кличко мэром. Это все его люди. Россия, прекрасно об этом зная, ничтоже сумнящеся позволяла предприятию «Титан» этого в…ка работать в Крыму, прекрасно понимая, что после того, как нагло-саксы вынудили наш майданячий уряд перекрыть воду, ситуация будет именно такой, каковой она в итоге и случилась. Если бы сразу закрыли завод «Титан», как-нибудь перепрофилировали население Армянска, возможно, этого бы и не было», – рассуждает Монтян.

Правозащитница рассказала, что ещё за месяц до химического выброса у астматиков в Армянске и на приграничной территории Херсонской области наблюдалось ухудшение дыхания.

«О том, что ситуация уже на грани мне, например, было понятно, когда я в июле ездила в Крым. Потому что в Армянске меня так колбасило, напоминаю, у меня астма и легочная недостаточность, что я постаралась смыться оттуда как можно скорее. В Крыму, во всем остальном, со мной было все прекрасно – только я возвращаюсь домой, проезжаю через Армянск, я опять чуть не умираю на переходе, я еле преодолеваю границу. Только я выезжаю за границу Херсонской области, со мной опять все нормально. То есть, концентрация вредных веществ уже имела место быть, но чувствовали это только астматики», – пояснила Монтян в своём блоге.

Досталось от юриста и официальному Киеву, перекрывшему подачу необходимой для опасного производства воды – во вред не только крымчанам, но и собственным гражданам: «О позиции майдаунных в…ков говорить просто тошно, но надо. «Воду не дадим, хоть вы все там передохнете». А то, что от этого пострадают и украинские граждане в Чаплынском районе, и может дойти даже до заповедника Аскания-Нова, разумеется, это никого не волнует».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.09.18

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