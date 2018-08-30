Эксперты доказали причастность украинского олигарха к экологическому инциденту в Армянске

Эксперты установили причины выброса химического вещества в Армянске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным результатам исследований, в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

«Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе», – сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

По его словам, в Армянске и в охранной зоне накопителя продолжают работать эксперты, специалисты берут пробы воздуха.

«Прокуратурой Армянска в отношении руководства филиала ООО «Титановые инвестиции» будет вынесено представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя. Рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами», – сказал Михайличенко, добавив, что власти занимаются поиском источника воды для наполнения накопителя.

Как уже сообщал «Новый День», армянским филиалом «Титановых инвестиций», который отрицает свою причастность к ЧП, управляет компания украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Химический завод производит диоксид титана, используемого для изготовления лаков и красок, пластмассы, стекла и других товаров. После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной, а горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу. Ухудшение экологической обстановки ощутили и жители соседнего Красноперекопска. Тем не менее, в Роспотребнадзоре уверяют, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей республики нет.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 30.08.18

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