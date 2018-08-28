Завод украинского олигарха в Армянске могут закрыть из-за выброса загрязняющих веществ

Источником выброса загрязняющих веществ в Армянске стал местный химзавод. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации Аксенова, эксперты продолжают выяснять причину произошедшего. Результат проверки будет озвучен в ближайшее время. Тем временем, на тему ЧП высказался и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заявив, что виновное предприятие необходимо оштрафовать, а также приостановить его работу до устранения аварийных ситуаций.

Напомним, после выброса на местном химзаводе, управляемом компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа, металлические предметы в Армянске за короткий промежуток времени покрылись странной ржавчиной. Жители города жалуются на резко ухудшившуюся экологическую обстановку в городе. При этом жалобы на последствия выброса поступают и от жителей соседнего Красноперекопска. В связи с этим у крымчан возникали предположения, что в загрязнении может быть виновато другое предприятие – «Крымский содовый завод», расположенное в Красноперекопске.

Примечательно, что в министерстве промышленной политики Крыма заверили: заводы работали без инцидентов. «По информации предприятий, никаких внештатных ситуаций у них не было», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства.

Тем временем, у некоторых жителей Армянска пострадали саженцы, другие начали замечать на себе и детях высыпания, появление которых также связывают с выбросами опасных веществ. Кроме того, горожане рассказывают о резком неприятном запахе в Армянске, а также жалуются на першение в горле и носу. Между тем, в министерстве здравоохранения Крыма корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что обращений от горожан в «скорую помощь» и медучреждения республики, связанных с выбросом опасных веществ, не зафиксировано. По информации главы Крыма, выбросы здоровью крымчан не угрожают.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили корреспонденту РИА «Новый День», что официальные комментарии по поводу ситуации в Армянске будут предоставлены только после получения результатов экспертизы. Звонки агентства в пресс-службу прокуратуры Крыма остались без ответа.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 28.08.18

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