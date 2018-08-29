Эксперты не могут определить точный источник выбросов на севере Крыма

Эксперты не могут определить источник выброса загрязняющих веществ в Армянске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изначально специалисты предполагали, что к ЧП может быть причастен местный химзавод, но теперь эта версия поставлена под сомнение. Теперь под подозрением оказались предприятия из Красноперекопска.

«Сейчас устанавливается источник выброса, после проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных. По последним данным рабочей группы, возможно, выбросы вредных веществ в Армянске были осуществлены не с завода «Крымский титан», а с ОАО «Крымский содовый завод» или же с АО «Бром», – написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», по предположению жителей Армянска на одном из предприятий химической промышленности – армянском филиале «Титановых инвестиций», управляемым компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа, произошел выброс опасных веществ, после чего металлические предметы в городе покрылись ржавчиной. Горожане начали жаловаться на резкий неприятных запах и першение в горле и носу. Последствия резко ухудшившейся экологической обстановки ощутили и жители Красноперекопска. В то же время, как утверждает глава Крыма, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, никакой угрозы для здоровья и жизни жителей республики нет.

Между тем, представители предприятий утверждают, что к инциденту не причастны. В министерстве промышленной политики заявляют, что заводы работают без внештатных ситуаций.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 28.08.18

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